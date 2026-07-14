ΗΠΑ: Αναστέλλονται οι έλεγχοι της ICE σε οχήματα πολιτών

Η ICE ανέστειλε την Τρίτη τους ελέγχους οχημάτων που σχετίζονται με την επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν ενημερωθεί για το θέμα.

Η απόφαση ελήφθη αφού πράκτορες πυροβόλησαν θανάσιμα δύο άνδρες σε ξεχωριστά περιστατικά με διαφορά έξι ημερών, μετά από ελέγχους στο Τέξας και στο Μέιν.

Στοπ στους ελέγχους των οχημάτων από την ICE

Η αλλαγή πολιτικής ήρθε μία ημέρα μετά την δολοφονία ενός οδηγού από αξιωματικό της ICE στην παραθαλάσσια πόλη Μπίντφορντ του Μέιν, περίπου 24 χλμ. νότια του Πόρτλαντ.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ εξέδωσε ⁠δήλωση σχεδόν 12 ώρες μετά τον πυροβολισμό, υποστηρίζοντας ότι ο αξιωματικός, «φοβούμενος για τη δημόσια ασφάλεια», άνοιξε πυρ εναντίον του οδηγού όταν αυτός προσπάθησε να διαφύγει από τους πράκτορες που προσπαθούσαν να τον σταματήσουν.

Οι αρχές δεν εξήγησαν με ποιον τρόπο ο οδηγός θα μπορούσε να αποτελεί απειλή.

Δεν υπάρχει ακόμη κανένα δημόσιο βίντεο που να δείχνει τη στιγμή της επίθεσης. Ο γερουσιαστής του Μέιν Άνγκους Κινγκ, ανεξάρτητος που συνεργάζεται με τους Δημοκρατικούς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι εμπλεκόμενοι πράκτορες δεν φορούσαν κάμερες σώματος, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τις περιστάσεις που περιβάλλουν την πυροβολιστική επίθεση.

Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκαν πολλές διαμαρτυρίες, ενώ για την Τρίτη είχαν προγραμματιστεί και άλλες διαδηλώσεις.

Υποστηρικτές των μεταναστών ανέφεραν ότι το άτομο που δέχθηκε πυροβολισμό ήταν ένας 26χρονος Κολομβιανός άνδρας ο οποίος είχε άδεια εργασίας στις ΗΠΑ.

Από τις αρχές Ιουνίου, οι συλλήψεις της ICE στο Μέιν έχουν υπερτετραπλασιαστεί, φτάνοντας τις 70 περίπου την ημέρα στις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με εσωτερικά στοιχεία της ICE που κοινοποιήθηκαν στο Reuters από πηγή.

Η δολοφονία της Δευτέρας, μαζί με μια άλλη που συνέβη την περασμένη εβδομάδα στο Χιούστον, ανέβασε σε τουλάχιστον επτά τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας από τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στην εξουσία και ξεκίνησε μια εκστρατεία μαζικών απελάσεων.

Με πληροφορίες από Reuters