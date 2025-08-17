ΗΠΑ: Αναστέλλονται οι βίζες που χορηγούνταν σε κατοίκους της Γάζας έπειτα από καταγγελία ινφλουένσερ

Η αμερικανική διπλωματία ανακοίνωσε εχθές την αναστολή, για όσο διάστημα διαρκέσει σχετική έρευνα, τη χορήγηση βίζας που για ιατρικούς λόγους σε Παλαιστίνιους πρόσφυγες από τη Λωρίδα της Γάζας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τις καταγγελίες της Λόρα Λούμερ, ακροδεξιάς δημοσιογράφου και ινφλουένσερ με επιρροή στον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αμφισβήτησε αυτή την ανθρωπιστική πολιτική.

«Όλες οι επισκέψεις από τη Γάζα αναστέλλονται έως ότου ολοκληρωθεί μια πλήρης και λεπτομερής έρευνα σχετικά με τις διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση περιορισμένου αριθμού προσωρινών ιατρικών και ανθρωπιστικών θεωρήσεων», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η Λούμερ, γνωστή για τις ρατσιστικές και συνωμοσιολογικές αναρτήσεις της, είχε καταγγείλει την οργάνωση Heal Palestine, η οποία φροντίζει να μεταφέρει ασθενείς από τη Γάζα στις ΗΠΑ για νοσηλεία. Ισχυρίστηκε πως οι Παλαιστίνιοι αυτοί «συνδέονται με ισλαμικές οργανώσεις φιλικές προς τη Χαμάς», που, κατά την ίδια, έχουν δεσμούς με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και χρηματοδοτούνται από το Κατάρ».

Η Λόρα Λούμερ/Φωτογραφία: Getty Images

Η ίδια δήλωσε ότι ενημέρωσε την ομάδα του γερουσιαστή Τομ Κότον, προέδρου της Επιτροπής Υπηρεσιών Πληροφοριών, προκειμένου να διερευνηθεί πώς εκδόθηκαν οι συγκεκριμένες βίζες. Παράλληλα, ζήτησε κυρώσεις εντός του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αφήνοντας αιχμές ότι θα υπάρξουν απολύσεις όταν ο Ρούμπιο ενημερωθεί.

Σε ανάλογο τόνο, ο Ράντι Φάιν, βουλευτής από τη Φλόριντα, καταδίκασε ως «απαράδεκτη» την πολιτική χορήγησης βίζας και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για την απέλαση των Παλαιστινίων που εισήλθαν στη χώρα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι παρεμβάσεις της Λούμερ προκαλούν αναταράξεις στην Ουάσινγκτον. Στα τέλη Ιουλίου, καταγγελία της είχε οδηγήσει το Πεντάγωνο να ακυρώσει την πρόσληψη υψηλόβαθμης αξιωματούχου ως καθηγήτριας στη στρατιωτική σχολή του Γουέστ Πόιντ. Τον περασμένο Απρίλιο, μάλιστα, είχε καυχηθεί πως μετά από συνάντησή της με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο διευθυντής της NSA Τίμοθι Χο και η αναπληρώτριά του Γουέντι Νομπλ απομακρύνθηκαν για «έλλειψη πίστης» προς τον πρόεδρο.