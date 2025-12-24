ΗΠΑ: Ανακαλύφθηκαν περισσότερα από 1 εκατ. έγγραφα που ενδεχομένως σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Οι αμερικανικές αρχές ανακάλυψαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο επιπλέον έγγραφα που ενδέχεται να σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν και σκοπεύουν να τα δημοσιοποιήσουν τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και το FBI ενημέρωσαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ) για την ανακάλυψη και παρέδωσαν τα έγγραφα ώστε να εξεταστούν από νομικούς.

«Έχουμε δικηγόρους που εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να τα ελέγξουν και να κάνουν τις νομικά απαιτούμενες διαγραφές, προκειμένου να προστατευθούν τα θύματα, και θα τα δώσουμε στη δημοσιότητα το συντομότερο δυνατό», ανέφερε το DoJ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη.

Το υπουργείο σημείωσε ότι, λόγω του όγκου του υλικού, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει «μερικές ακόμη εβδομάδες».

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται πώς το FBI και οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης εντόπισαν το επιπλέον υλικό.

Η είδηση έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση, την περασμένη εβδομάδα, χιλιάδων εγγράφων —πολλά από αυτά με εκτεταμένες διαγραφές— που αφορούν τις έρευνες για τον Έπσταϊν.

Τα αρχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα αφού το Κογκρέσο ψήφισε τον Νόμο Διαφάνειας για τα Αρχεία Έπσταϊν, ο οποίος υπογράφηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και υποχρεώνει την υπηρεσία να κοινοποιήσει όλα τα έγγραφα στο κοινό, προστατεύοντας παράλληλα την ταυτότητα των θυμάτων.

Πολλά από τα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα είχαν ονόματα και άλλες πληροφορίες καλυμμένες, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων ατόμων που το FBI φαίνεται να αναφέρει ως πιθανούς συνεργούς στην υπόθεση Έπσταϊν.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δεχθεί κριτική από βουλευτές και των δύο κομμάτων για τον αριθμό των διαγραφών, τις οποίες ο νόμος επιτρέπει μόνο για την προστασία των ταυτοτήτων των θυμάτων και ενεργών ποινικών ερευνών.

Ο νόμος που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο και υπογράφηκε τον περασμένο μήνα από τον Τραμπ ορίζει ότι ονόματα και πληροφορίες που μπορεί να είναι απλώς ενοχλητικά ή να προκαλούν «βλάβη στη φήμη» δεν επιτρέπεται να διαγράφονται.

Στην πρώτη δημοσιοποίηση εγγράφων περιλαμβάνονταν emails που φαίνεται να ανταλλάχθηκαν μεταξύ στελεχών του FBI το 2019 και αναφέρουν 10 πιθανούς «συνεργούς» του Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τα emails, έξι από αυτούς είχαν λάβει κλήτευση. Σε αυτούς περιλαμβάνονταν τρεις στη Φλόριντα, ένας στη Βοστώνη, ένας στη Νέα Υόρκη και ένας στο Κονέκτικατ.

Προηγούμενες δημοσιοποιήσεις εγγράφων για τον Έπσταϊν περιλάμβαναν αποκαλύψεις που προκάλεσαν αντιδράσεις και εκτός ΗΠΑ.

Ο Πίτερ Μάντελσον παραιτήθηκε από τη θέση του πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, αφού αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες για τη φιλία του με τον Έπσταϊν και το γεγονός ότι του είχε γράψει «σε εκτιμώ ιδιαίτερα», την ημέρα πριν ο Έπσταϊν αρχίσει να εκτίει ποινή για προσέλκυση ανηλίκου στην πορνεία τον Ιούνιο του 2008.

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, αδελφός του βασιλιά Καρόλου, έχασε τον τίτλο του «πρίγκιπα» και κλήθηκε να εγκαταλείψει την κατοικία του στο Ουίνδσορ, το Royal Lodge, έπειτα από εβδομάδες έντονης δημοσιότητας σχετικά με τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν, μετά από δημοσιοποίηση εγγράφων τον Οκτώβριο.

Στην πιο πρόσφατη δημοσιοποίηση την Τρίτη, ένα email του 2001 που στάλθηκε από πρόσωπο ταυτοποιημένο ως «Α» από το «Μπάλμοραλ» προς τη συνεργό και στενή συνεργάτιδα του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ —η οποία καταδικάστηκε το 2022 σε 20 χρόνια φυλάκισης για εμπορία ανηλίκων και άλλα αδικήματα— ρωτά: «Μου βρήκες καινούργιους ακατάλληλους φίλους;»

Ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί κάθε παρανομία, δηλώνοντας ότι δεν «είδε, δεν έγινε μάρτυρας και δεν υποψιάστηκε καμία συμπεριφορά του είδους που οδήγησε αργότερα στη σύλληψη και την καταδίκη του [Έπσταϊν]».