ΗΠΑ: Αναφορές για ένοπλο στο Πανεπιστήμιο Brown - Στο σημείο οι Αρχές

Σε εγρήγορση έχουν τεθεί οι αστυνομικές αρχές του Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ, έπειτα από αναφορές για ενεργό ένοπλο άτομο εντός της πανεπιστημιούπολης στο Πανεπιστήμιο Brown.

Σύμφωνα με το Associated Press, η αστυνομία επενέβη άμεσα μετά από ειδοποίηση του συστήματος έκτακτης ανάγκης του πανεπιστημίου, το οποίο έκανε λόγο για περιστατικό κοντά σε κτίριο της Σχολής Μηχανικών, στην πανεπιστημιούπολη της Πρόβιντενς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για τραυματισμούς ή συλλήψεις.

Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή και κάλεσαν φοιτητές, προσωπικό και επισκέπτες να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το πανεπιστήμιο δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ενημέρωση πέραν της αρχικής ειδοποίησης.

Πρόκειται για μία ακόμη υπόθεση που έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα περιστατικών με όπλα σε ακαδημαϊκούς χώρους στις Ηνωμένες Πολιτείες, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια και την οπλοκατοχή.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στον χώρο.

Με πληροφορίες από Associated Press