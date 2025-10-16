ΗΠΑ: Ακυρώθηκε η εντολή για «μία Βίβλο σε κάθε τάξη» στα σχολεία της Οκλαχόμα

Ο νέος επικεφαλής της εκπαίδευσης στην Οκλαχόμα, Λίντελ Φιλντς, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ανακαλεί την απόφαση του προκατόχου του, η οποία υποχρέωνε τα δημόσια σχολεία της πολιτείας να τοποθετήσουν Βίβλους στις αίθουσες διδασκαλίας και να ενσωματώσουν το ιερό βιβλίο στα μαθήματα.

Ο Φιλντς, που διορίστηκε από τον κυβερνήτη Κέβιν Στιτ μετά την παραίτηση του Ράιαν Γουόλτερς, δήλωσε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να διανείμει Βίβλους ή να προωθήσει πρόγραμμα θρησκευτικής εκπαίδευσης στα σχολεία. Η απόφαση Γουόλτερς, που είχε ληφθεί πέρσι, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων και γονείς, οδηγώντας σε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Οκλαχόμα, η οποία παραμένει σε εκκρεμότητα.

Η νομική σύμβουλος του υπουργείου Παιδείας της πολιτείας, Τζάκι Φελπς, ανακοίνωσε ότι η υπηρεσία θα ζητήσει την επίσημη απόσυρση της εντολής και την ακύρωση της δίκης. Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι των προσφευγόντων εξέφρασαν ικανοποίηση για την απόφαση του Φιλντς, υπογραμμίζοντας ότι οι προσπάθειες επιβολής θρησκείας στην εκπαίδευση «δεν πρέπει να επαναληφθούν ούτε στην Οκλαχόμα ούτε πουθενά στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Πολλές σχολικές περιφέρειες σε όλη την Οκλαχόμα είχαν ήδη αρνηθεί να συμμορφωθούν με την εντολή του Γουόλτερς, θεωρώντας την παραβίαση της αρχής του διαχωρισμού κράτους και Εκκλησίας.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Παιδείας της πολιτείας, Τάρα Τόμσον, δήλωσε ότι ο Φιλντς πιστεύει πως το αν θα χρησιμοποιείται η Βίβλος στην τάξη είναι θέμα που πρέπει να αποφασίζεται από τις ίδιες τις σχολικές περιφέρειες και ότι η δαπάνη δημόσιων πόρων για την αγορά Βίβλων δεν αποτελεί «την καλύτερη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων».

Ο πρώην επικεφαλής της εκπαίδευσης, Ράιαν Γουόλτερς, είχε επιχειρήσει να υλοποιήσει το σχέδιο με δωρεές μέσω του τραγουδιστή της κάντρι μουσικής Λι Γκρίνγουντ, όταν νομοθετική επιτροπή απέρριψε το αίτημά του για χρηματοδότηση 3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Γουόλτερς, γνωστός για τη ακροδεξιά ρητορική του, είχε κάνει σημαία του την καταπολέμηση της «woke ιδεολογίας», την απαγόρευση συγκεκριμένων βιβλίων από τις σχολικές βιβλιοθήκες και την απομάκρυνση «ριζοσπαστών αριστερών» από τη δημόσια εκπαίδευση. Είχε επίσης προωθήσει νέα πρότυπα κοινωνικών σπουδών που περιελάμβαναν θεωρίες συνωμοσίας για τις προεδρικές εκλογές του 2020, μία πρόταση που πάγωσε μετά από νέα δικαστική προσφυγή.

Η Τόμσον επιβεβαίωσε ότι η υπηρεσία θα επαναξιολογήσει όλες τις εντολές του Γουόλτερς, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής ιδεολογικής εξέτασης για υποψήφιους εκπαιδευτικούς από την Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη, ώστε να διαπιστωθεί ποιες θα ανακληθούν.

«Πρέπει να επανεξετάσουμε κάθε εντολή και να προσφέρουμε σαφήνεια στα σχολεία από εδώ και πέρα», δήλωσε η Τόμσον.

Με πληροφορίες από Associated Press