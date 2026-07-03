ΗΠΑ: Ακυρώνονται εκδηλώσεις για τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου, λόγω του καύσωνα

Πολλοί εορτασμοί για την 4η Ιουλίου στις ΗΠΑ ακυρώνονται λόγω καύσωνα.

Μέσα σε όσα ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν είναι δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων.

Ο καύσωνας εμποδίζει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου στις ΗΠΑ

Η Έκθεση του Μεγάλου Αμερικανικού Κράτους στο National Mall της Ουάσινγκτον βρέθηκε αντιμέτωπη με την αποπνικτική ζέστη. Όπως έγινε γνωστό, έκλεισε προσωρινά νωρίς το απόγευμα, καθώς η θερμοκρασία είχε φτάσει τους 38 βαθμούς.

Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι αναμενόταν να ανοίξει ξανά στις 5 μ.μ. (τοπική ώρα), εφόσον το επέτρεπε ο καιρός και αφού προηγουμένως θα πρόσθεταν σημεία με κλιματισμό και σταθμούς ψεκασμού.

Μετεωρολόγοι και κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι το κύμα καύσωνα θα μπορούσε να αποβεί θανατηφόρο, προτρέποντας τους Αμερικανούς που γιορτάζουν το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου σε εξωτερικούς χώρους, να παραμένουν ενυδατωμένοι, να αναζητούν σκιά και να προσέχουν για συμπτώματα θερμικής εξάντλησης.

Various flyovers and flyover rehearsals were seen from the White House on Friday, July 3, as part of America's 250th birthday and Independence Day celebrations. pic.twitter.com/WmPMdB9BSU — CBS News (@CBSNews) July 3, 2026

Σε επτά Πολιτείες έχουν ακυρωθεί διάφορες εκδηλώσεις, όπως η μεγάλη παρέλαση για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας στη Φιλαδέλφεια, καθώς και άλλες εκδηλώσεις στο Τακόμα Παρκ του Μέριλαντ και στην κομητεία Λούντον της Βιρτζίνια.

Με πληροφορίες από Reuters