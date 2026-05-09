ΗΠΑ: Αεροσκάφος της Frontier Airlines χτύπησε πεζό στο αεροδρόμιο του Ντένβερ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντένβερ, όταν αεροσκάφος της Frontier Airlines, χτύπησε πεζό κατά τη διάρκεια της απογείωσης.

Σύμφωνα με τις αρχές του αεροδρομίου, η πτήση του αεροσκάφους 4345 κατέγραψε το συμβάν περίπου στις 23:19, ενώ στο σημείο ξέσπασε και σύντομη φωτιά σε κινητήρα, η οποία αντιμετωπίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η εταιρεία ανέφερε ότι το αεροσκάφος τύπου Airbus A321, με προορισμό το Λος Άντζελες, μετέφερε 224 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος.

Αεροσκάφος χτύπησε πεζό στο αεροδρόμιο του Ντένβερ: Έρευνα για τα αίτια του περιστατικού

Οι πιλότοι διέκοψαν άμεσα την απογείωση, καθώς υπήρξαν αναφορές για καπνό στην καμπίνα, ενώ αποφασίστηκε η εκκένωση του αεροσκάφους μέσω τσουληθρών για λόγους ασφαλείας.

Στο αεροδρόμιο ενημερώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), το οποίο έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.

Παράλληλα, ένας από τους πιλότους ακούγεται σε ηχητικό υλικό να αναφέρει ότι το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε στον διάδρομο μετά από σύγκρουση με άτομο και εκδήλωση φωτιάς σε κινητήρα.

Η Frontier Airlines δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές και συλλέγει πληροφορίες για το συμβάν, εκφράζοντας τη θλίψη της για το περιστατικό, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από Business Insider