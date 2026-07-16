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ΗΠΑ: 4χρονος σκότωσε τον 2χρονο ξάδελφό του με όπλο που είχαν αφήσει σε αυτοκίνητο

Το πιστόλι δεν ήταν ασφαλισμένο και, σύμφωνα με τις αρχές, βρισκόταν εκτεθειμένο μέσα στο όχημα

The LiFO team
The LiFO team
ΗΠΑ 4ΧΡΟΝΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕ ΞΑΔΕΛΦΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Pixabay, αρχείου
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Ένα παιδί 2 ετών σκοτώθηκε στη Φλόριντα των ΗΠΑ όταν ο 4χρονος ξάδελφός του βρήκε μέσα σε αυτοκίνητο ένα πιστόλι που δεν ήταν ασφαλισμένο και το πυροδότησε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε σπίτι στο Κισίμι, στην κομητεία Οσιόλα. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον μικρό Μπρέιντεν Τένισον με τραύμα από πυροβολισμό. Το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, ο Μπρέιντεν θα γινόταν 3 ετών την Τρίτη.

Τα δύο παιδιά βρίσκονταν μόνα τους μέσα στο αυτοκίνητο όταν ο 4χρονος εντόπισε το όπλο της μητέρας του Μπρέιντεν. Το πιστόλι δεν ήταν ασφαλισμένο και, σύμφωνα με τις αρχές, βρισκόταν εκτεθειμένο μέσα στο όχημα.

Ο σερίφης της κομητείας Οσιόλα, Κρις Μπλάκμον, είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι το όπλο ήταν «κυριολεκτικά σε κοινή θέα». Όπως ανέφερε, ακόμη και μια θήκη θα μπορούσε ενδεχομένως να δυσκολέψει ένα παιδί να το χειριστεί, όμως στην προκειμένη περίπτωση «το είχαν αφήσει απλώς μόνο του».

«Το πιάνεις, τραβάς τη σκανδάλη και αυτό δεν γυρίζει πίσω. Δεν είναι βιντεοπαιχνίδι», είπε ο Μπλάκμον.

Η οικογένεια είχε ταξιδέψει από το Λούισβιλ της Τζόρτζια στη Φλόριντα για διακοπές και διέμενε σε ενοικιαζόμενο σπίτι. Σύμφωνα με τις αρχές, συγγενείς βρίσκονταν έξω από το αυτοκίνητο και δεν είχαν ακόμη μπει στο σπίτι όταν άκουσαν τον πυροβολισμό από το εσωτερικό του οχήματος.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο σερίφης ανέφερε ότι είναι πιθανό να απαγγελθούν κατηγορίες, ενώ οι εισαγγελικές αρχές σημείωσαν ότι, επειδή η υπόθεση παραμένει ενεργή, δεν μπορούν προς το παρόν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες.

 
 
 
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