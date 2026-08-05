ΗΠΑ: 25 πολιτείες κατέθεσαν αγωγή κατά των πρόσφατων δασμών του Τραμπ

Εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ στρέφεται ομάδα εικοσιπέντε αμερικανικών πολιτειών, η οποία κατέθεσε αγωγή αμφισβητώντας τους νέους παγκόσμιους δασμούς του Αμερικανού προέδρου.

Οι νέοι δασμοί κυμαίνονται από 10 έως 12,5% σε αγαθά που προέρχονται από 59 χώρες και την ΕΕ και τέθηκαν σε ισχύ τον περασμένο μήνα.

Εκπρόσωποι των πολιτειών κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ ότι τους αντικατέστησε με νέο φόρο εισαγωγής μετά την ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο των προηγούμενων υψηλών δασμών σε αγαθά που εισάγονται από εμπορικούς εταίρους.

Οι πολιτείες ζήτησαν από το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ να κηρύξει τους νέους δασμούς παράνομους, να σταματήσει την εφαρμογή τους και να διατάξει την επιστροφή των τελών που έχουν ήδη καταβληθεί. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επισημαίνει ότι οι δασμοί που επιβλήθηκαν τον περασμένο μήνα σε 59 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύουν για το 99,4% των εισαγωγών των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ δικαιολογεί την πολιτική της υποστηρίζοντας ότι οι χώρες που υπόκεινται στους δασμούς δεν έχουν κάνει αρκετά για να περιορίσουν την εισαγωγή αγαθών που παράγονται μέσω καταναγκαστικής εργασίας.

Οι πολιτείες στρέφονται κατά των δασμών του Τραμπ

«Μετά την ήττα της στο Ανώτατο Δικαστήριο, η κυβέρνηση επιχειρεί για άλλη μια φορά να αυξήσει παράνομα τους φόρους σε οικογένειες και επιχειρήσεις επιβάλλοντας έναν νέο γύρο δασμών», τόνισε σε ανακοίνωσή της η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίτια Τζέιμς.

«Ανεξάρτητα από την αιτιολόγηση της κυβέρνησης, ο νόμος και το Σύνταγμά μας δείχνουν σαφώς ότι ο πρόεδρος δεν έχει εξουσία να επιβάλει σαρωτικούς δασμούς σε καμία χώρα», πρόσθεσε.

Εκτός από τη Νέα Υόρκη, ο συνασπισμός περιλαμβάνει την Αριζόνα, την Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κονέκτικατ, το Ντέλαγουερ, τη Χαβάη, το Ιλινόις, τη Μασαχουσέτη, το Μέριλαντ, το Μέιν, το Μίσιγκαν, τη Μινεσότα, τη Νεβάδα, το Νιου Τζέρσεϊ, το Νέο Μεξικό, τη Βόρεια Καρολίνα, το Όρεγκον, το Ρόουντ Άιλαντ, τη Βιρτζίνια, το Βερμόντ, την Ουάσινγκτον και το Ουισκόνσιν. Η ενέργεια υποστηρίχθηκε επίσης από τους κυβερνήτες του Κεντάκι και της Πενσυλβάνια.

Οι νέοι δασμοί τέθηκαν σε ισχύ τον περασμένο μήνα και βασίζονται στο Άρθρο 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974. Σημαντικό είναι ότι επηρεάζουν τους κύριους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλύπτουν όχι μόνο τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Νορβηγία, την Ταϊβάν και, φυσικά, την Κίνα.

Το Κέντρο Δικαιοσύνης Liberty υπέβαλε παρόμοια αγωγή εκ μέρους μικρών αμερικανικών επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερέβη την εκτελεστική του εξουσία επιβάλλοντας τους νέους δασμούς.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, και ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας πιστεύουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί την «καταναγκαστική εργασία» ως πρόσχημα για να συνεχίσει την πολιτική της επιβολής επιβλαβών δασμών αδιακρίτως σε πολλές χώρες, συμβάλλοντας έτσι στην άνοδο των τιμών των αγαθών στην αγορά των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews