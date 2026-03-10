ΗΠΑ: 19χρονος έκανε αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη μέση του δρόμου

Σε αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροσκάφους προχώρησε ένας 19χρονος πιλότος σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στη Φλόριντα των ΗΠΑ, το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κομητείας Παλμ Μπιτς, το αεροπλάνο προσγειώθηκε περίπου στις 2:30 μ.μ.

«Κατά αξιοπερίεργο τρόπο, το αεροσκάφος δεν προσέκρουσε σε κανένα αυτοκίνητο κατά την προσγείωση», ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κομητείας Παλμ Μπιτς σε δήλωσή της. «Δεν υπήρξαν τραυματίες ούτε στο αεροσκάφος ούτε στο έδαφος».

Το περιστατικό στη Φλόριντα των ΗΠΑ

Σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία πτήσεων του ιστότοπου FlightAware, το αεροσκάφος είναι ένα Cessna Commuter C150.

Ο πιλότος, Νίκο Μπρέι, 19 ετών, δήλωσε στον δημοσιογράφο του WPTV Μάικλ Χόφμαν ότι αυτός και ο φίλος του ήταν οι μόνοι δύο επιβάτες του μικρού αεροσκάφους.

Ο Μπρέι ανέφερε ότι το αεροσκάφος έχασε ισχύ, αναγκάζοντάς τον να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στον πολυσύχναστο δρόμο. Ο Μπρέι, ο οποίος δεν είναι μόνο πιλότος με άδεια, αλλά και πιστοποιημένος εκπαιδευτής πτήσεων, είπε ότι η κατάσταση έθεσε σε δοκιμασία όλα όσα είχε μάθει κατά την εκπαίδευσή του.

«Συνειδητοποίησα ότι αυτό [που συνέβαινε] ήταν πραγματικό. Δεν έχω ισχύ για να ανέβω αυτή τη στιγμή. Πρέπει να το κάνω. Άρχισα αμέσως να κοιτάζω το έδαφος, να βρω ένα σημείο για να προσγειωθώ. Και όταν βρεθείς σε αυτή τη θέση, απλά εκτελείς», είπε ο Μπρέι.

Υποστήριξε ότι κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση με οχήματα επειδή κάποιος στο έδαφος σταμάτησε την κυκλοφορία αφού τους είδε να πλησιάζουν.

Ο Μπρέι ανέφερε ότι η εκπαίδευσή του τον βοήθησε να πραγματοποιήσει μια ασφαλή προσγείωση.

Παρά την τρομακτική κατάσταση, ο Μπρέι δήλωσε στο WPTV ότι σκοπεύει να ξαναπετάξει το συντομότερο δυνατό.

Με πληροφορίες από WPTV και ABC News