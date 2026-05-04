ΗΠΑ: 1.500 σκυλιά beagle διασώθηκαν από εργαστήριο πειραμάτων

Περίπου 1.500 σκυλιά ράτσας beagle απελευθερώθηκαν από εγκατάσταση εκτροφής και έρευνας στις ΗΠΑ και πλέον κατευθύνονται σε νέα σπίτια, σε μια επιχείρηση που οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων χαρακτηρίζουν «ορόσημο για την ευημερία των ζώων».

Τα σκυλιά απομακρύνθηκαν από τη μονάδα Ridglan Farms, στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις εκτροφής beagle για εργαστηριακή έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου φιλοξενούνται περίπου 2.000 ζώα ανά πάσα στιγμή.

Οι οργανώσεις Big Dog Ranch Rescue και Center for a Humane Economy προχώρησαν σε συμφωνία, με άγνωστο το οικονομικό τίμημα , για την αγορά και απελευθέρωση των 1.500 σκύλων. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συντονισμένες επιχειρήσεις διάσωσης σκύλων στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ.

ΗΠΑ: Η διαδικασία υιοθεσίας των beagle

Τα ζώα θα υποβληθούν σε ιατρικούς ελέγχους, εμβολιασμούς, τοποθέτηση μικροτσίπ και στειρώσεις πριν δοθούν για υιοθεσία. Ήδη, έχουν δημιουργηθεί ειδικοί χώροι προσωρινής φιλοξενίας στο Ουισκόνσιν, ενώ κάποια σκυλιά έχουν μεταφερθεί στη Φλόριντα.

«Μέσα σε μία ώρα άρχισαν να έρχονται κοντά μας, ζητώντας προσοχή», δήλωσε η Λόρι Σίμονς, ιδρύτρια της Big Dog Ranch Rescue. «Κάποια ανέβηκαν στην αγκαλιά ατόμων. Είναι απίστευτα γλυκά. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν πως είναι πλέον ασφαλή».

Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι ότι τα beagle χρησιμοποιούνται συχνά σε ανάλογα πειράματα, κυρίως λόγω του μικρού τους μεγέθους και της ήρεμης και υπάκουης φύσης τους. «Είναι τόσο εμπιστευτικά και ήρεμα, γι’ αυτό επιλέγονται συχνότερα», εξηγεί η Σίμονς, καταγγέλλοντας ότι αυτή η ιδιότητα τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα σε κακομεταχείριση.

Η επιχείρηση διάσωσης έρχεται μετά από έντονες αντιδράσεις ακτιβιστών. Τον Μάρτιο, διαδηλωτές εισέβαλαν στην εγκατάσταση και απελευθέρωσαν 30 σκυλιά, ενώ τον Απρίλιο περίπου 1.000 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από τη μονάδα. Η αστυνομία απάντησε με χρήση δακρυγόνων, πλαστικών σφαιρών και σπρέι πιπεριού, ενώ έγιναν δεκάδες συλλήψεις.

Παράλληλα, έχει κατατεθεί ομοσπονδιακή αγωγή από ακτιβιστές, που κατηγορούν τις αρχές για υπερβολική χρήση βίας. Από την πλευρά της, η Ridglan Farms υποστηρίζει ότι επρόκειτο για «βίαιο πλήθος» που επιτέθηκε σε νόμιμη ερευνητική εγκατάσταση.

ΗΠΑ: Εκατοντάδες σκυλιά παραμένουν στην ίδια μονάδα

Η εταιρεία έχει ήδη συμφωνήσει να παραιτηθεί από την άδεια εκτροφής που διαθέτει στην πολιτεία έως την 1η Ιουλίου, στο πλαίσιο συμφωνίας για αποφυγή ποινικής δίωξης για κακομεταχείριση ζώων. Αν και η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, εισαγγελική έρευνα διαπίστωσε παραβιάσεις των κτηνιατρικών κανόνων σε διαδικασίες που πραγματοποιούνταν.

Οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι η απελευθέρωση των 1.500 σκύλων είναι αποτέλεσμα «ετών πίεσης, ακτιβισμού και δημόσιας κατακραυγής», καθώς και εντατικών διαπραγματεύσεων που διήρκεσαν εβδομάδες.

«Είναι μια στιγμή που πρέπει να γιορτάσουμε», δήλωσε ο επικεφαλής του Center for a Humane Economy, Γουέιν Πασέλ. «Αυτά τα ζώα θα γνωρίσουν πλέον μόνο τη φροντίδα και την αγάπη».

Ωστόσο, εκατοντάδες σκυλιά παραμένουν ακόμη στη μονάδα. Οι οργανώσεις δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για την απελευθέρωσή τους, επισημαίνοντας ότι τέτοιες συμφωνίες απαιτούν συμβιβασμούς.

Μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 700 αιτήσεις υιοθεσίας, αν και η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει, καθώς τα ζώα πρέπει πρώτα να προσαρμοστούν και να προετοιμαστούν για τη νέα τους ζωή.

Με πληροφορίες από Euronews