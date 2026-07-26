ΗΠΑ: 13 παιδιά αρρώστησαν αφότου έφαγαν σοκολάτες με «μαγικά μανιτάρια» σε κατασκήνωση

Δεκατρία παιδιά ηλικίας 10 έως 13 ετών παρουσίασαν έντονη αδιαθεσία σε θερινή κατασκήνωση στο Νιου Τζέρσεϊ, αφού έφαγαν σοκολάτες που έμοιαζαν με κοινά γλυκίσματα, αλλά φέρεται να περιείχαν την ουσία που εντοπίζεται στα παραισθησιογόνα μανιτάρια.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη στην πόλη Ιστ Όραντζ. Ένα παιδί που συμμετείχε στο πρόγραμμα φέρεται να μοίρασε τις σοκολάτες στους υπόλοιπους, χωρίς να το γνωρίζει το προσωπικό.

Το πρόγραμμα λειτουργεί σε τοπικό παράρτημα της YMCA, διεθνούς μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που παρέχει αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε παιδιά και νέους.

Οι εργαζόμενοι κάλεσαν ασθενοφόρα, την αστυνομία και τους γονείς μόλις αντιλήφθηκαν ότι τα παιδιά παρουσίαζαν ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Όλα εξετάστηκαν και στη συνέχεια παραδόθηκαν στους γονείς τους, ενώ ορισμένα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Τοπικά μέσα, επικαλούμενα την αστυνομία του Ιστ Όραντζ, ανέφεραν ότι επρόκειτο για σοκολάτες με ψιλοκυβίνη, την παραισθησιογόνο ουσία που περιέχεται στα λεγόμενα «μαγικά μανιτάρια». Η αστυνομία και η εισαγγελία της κομητείας Έσεξ ερευνούν πώς βρέθηκαν τα προϊόντα στην κατοχή ανηλίκου και αν έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα.

Μητέρα 11χρονου δήλωσε στους New York Times ότι βρήκε τον γιο της να τρέμει και να φοβάται ότι θα πεθάνει. Το παιδί, το οποίο αντιμετωπίζει ήδη σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο με αυξημένη αρτηριακή πίεση και παραισθήσεις.

Άλλη μητέρα ανέφερε ότι η 12χρονη κόρη της είχε φάει μία μπουκιά από σοκολάτα που έμοιαζε με συνηθισμένο προϊόν του εμπορίου, αλλά την έφτυσε επειδή είχε περίεργη γεύση. Παρ’ όλα αυτά, παρουσίασε υπνηλία και επιβράδυνση στις αντιδράσεις της και μεταφέρθηκε επίσης σε νοσοκομείο. Όπως δήλωσε η μητέρα στους New York Times, βρήκε τα παιδιά όλα μαζί σε ένα ξεχωριστό δωμάτιο να μοιάζουν, όπως είπε, «σαν μικρά ζόμπι».

Έρευνα για το πώς έφτασαν τα προϊόντα στα παιδιά

Οι γονείς των παιδιών εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα μπήκαν στον χώρο και μοιράστηκαν χωρίς να γίνουν αντιληπτά από το προσωπικό.

Μία από τις μητέρες δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να στείλει ξανά τις δύο κόρες της στο συγκεκριμένο θερινό πρόγραμμα, παρότι το παρακολουθούσαν εδώ και χρόνια. Όπως ανέφερε, το περιστατικό ανέτρεψε και τον οικογενειακό προγραμματισμό, καθώς πολλοί γονείς βασίζονται σε τέτοιες δομές για τη φύλαξη των παιδιών τους όσο εργάζονται.

Το YMCA ανακοίνωσε ότι οι κανόνες του απαγορεύουν στα παιδιά να μοιράζονται τρόφιμα μεταξύ τους και υπογράμμισε ότι η ασφάλειά τους αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά του.

Η αστυνομία προσπαθεί τώρα να διαπιστώσει πώς το παιδί που μοίρασε τις σοκολάτες τις απέκτησε και αν γνώριζε τι περιείχαν. Παράλληλα, εξετάζεται αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για την κατοχή και τη διανομή τους.

Τα παιδιά που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο πήραν εξιτήριο την ίδια ημέρα. Η μητέρα ενός 11χρονου ανέφερε, ωστόσο, ότι το παιδί εξακολουθούσε να εμφανίζει αυξημένο άγχος μετά το περιστατικό και επρόκειτο να εξεταστεί ξανά από γιατρό.

Με πληροφορίες από New York Times