Ιός Nipah: Μία νεκρή στο Μπανγκλαντές - Είχε καταναλώσει ακατέργαστο χυμό από χουρμαδιά

Μια γυναίκα στο Μπανγκλαντές πέθανε τον Ιανουάριο αφού μολύνθηκε από τον ιό Nipah, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια χώρα όπου κρούσματα εμφανίζονται σχεδόν κάθε χρόνο και έρχεται μετά τον εντοπισμό δύο κρουσμάτων στη γειτονική Ινδία, που οδήγησε σε αυξημένους ελέγχους σε αεροδρόμια σε αρκετές ασιατικές χώρες.

Η ασθενής, ηλικίας περίπου 40 έως 50 ετών, εμφάνισε συμπτώματα στις 21 Ιανουαρίου. Αρχικά είχε πυρετό και πονοκέφαλο και στη συνέχεια παρουσίασε έντονη σιελόρροια, αποπροσανατολισμό και σπασμούς. Πέθανε περίπου μία εβδομάδα αργότερα και η λοίμωξη επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά την επόμενη ημέρα.

Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι η γυναίκα δεν είχε πρόσφατο ταξιδιωτικό ιστορικό, όμως είχε καταναλώσει ακατέργαστο χυμό από κορμό χουρμαδιάς, προϊόν που έχει συνδεθεί επανειλημμένα με μετάδοση του ιού όταν μολυνθεί από νυχτερίδες.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, 35 άτομα που ήρθαν σε επαφή με την ασθενή παρακολουθούνται. Όλοι έχουν ελεγχθεί και τα τεστ ήταν αρνητικά, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί επιπλέον κρούσματα.

Ο ιός Nipah μεταδίδεται κυρίως μέσω προϊόντων που έχουν επιμολυνθεί από μολυσμένες νυχτερίδες, όπως φρούτα. Μπορεί να αποβεί θανατηφόρος έως και στο 75% των περιπτώσεων, αλλά δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Μετά τα δύο κρούσματα που ανακοινώθηκαν στην Ινδία, σε περιοχή της Δυτικής Βεγγάλης, χώρες όπως η Μαλαισία, η Ταϊλάνδη, η Ινδονησία και το Πακιστάν προχώρησαν σε θερμομετρήσεις στα αεροδρόμια. Παρ’ όλα αυτά, ο ΠΟΥ εκτιμά ότι ο κίνδυνος διεθνούς διασποράς είναι χαμηλός και δεν εισηγείται περιορισμούς σε ταξίδια ή εμπόριο με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

Στο Μπανγκλαντές, το 2025 είχαν καταγραφεί τέσσερις εργαστηριακά επιβεβαιωμένοι θανατηφόροι θάνατοι από Νιπάχ. Για τη λοίμωξη δεν υπάρχουν σήμερα εγκεκριμένα ειδικά φάρμακα ή εμβόλια.

