Interpol: Πάνω από 1.000 συλλήψεις σε παγκόσμια επιχείρηση κατά του human trafficking 

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι συνελήφθησαν σε διεθνή επιχείρηση κατά της εμπορίας ανθρώπων (human trafficking), στην οποία συμμετείχαν αρχές από 59 χώρες.

Η επιχείρηση «Global Chain», που συντονίστηκε από την Interpol πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 12 Ιουνίου, με τη συμμετοχή περίπου 40.000 αστυνομικών σε χώρες της Αφρικής, της Αμερικής, της Ασίας και της Ευρώπης.

Οι αρχές στόχευσαν κυκλώματα που εξανάγκαζαν ανθρώπους σε σεξουαλική εκμετάλλευση, καταναγκαστική εργασία, επαιτεία και εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τις αρχές, εντοπίστηκαν 2.070 θύματα ή πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων, στην πλειονότητά τους γυναίκες. Από τις συλλήψεις, 334 αφορούσαν υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων και 690 συνδέονταν με συναφή αδικήματα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εξαρθρώθηκαν, μεταξύ άλλων, κύκλωμα που μετέφερε θύματα στην Καμπότζη και τα εξανάγκαζε να συμμετέχουν σε διαδικτυακές απάτες, καθώς και δίκτυο που στρατολογούσε ανήλικα κορίτσια μέσω social media και τα οδηγούσε σε κυκλώματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στην Ευρώπη.

Νέες διαδρομές και μέθοδοι

Η Interpol, που συντόνισε την επιχείρηση μαζί με την ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία Europol και την ευρωπαϊκή υπηρεσία φύλαξης συνόρων Frontex, ανέφερε ότι τα ευρήματα δείχνουν πως οι διαδρομές και οι μέθοδοι των κυκλωμάτων αλλάζουν.

Οι αρχές κατέγραψαν, μεταξύ άλλων, αυξανόμενη διακίνηση θυμάτων από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη για καταναγκαστική εργασία. Περίπου το 10% των θυμάτων που εντοπίστηκαν ήταν ανήλικοι από την αμερικανική ήπειρο που είχαν υποστεί σεξουαλική εκμετάλλευση.

Στην Κολομβία, οι αρχές ξεκίνησαν εκστρατεία ενημέρωσης σε αεροδρόμιο, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που κρύβουν ψεύτικες προσφορές εργασίας στο εξωτερικό. Στη Βραζιλία, η ομοσπονδιακή αστυνομία εντόπισε 406 θύματα διεθνούς κυκλώματος που μετέφερε ανθρώπους στην Καμπότζη, όπου τους ανάγκαζε να συμμετέχουν σε διαδικτυακές απάτες. Ανάμεσά τους ήταν 83 Βραζιλιάνοι και 323 αλλοδαποί.

Στην Αργεντινή, η αστυνομία διέσωσε δύο παιδιά από τη Βολιβία που εξαναγκάζονταν να εργάζονται σε παντοπωλείο, ενώ έγιναν και συλλήψεις. Στο Βέλγιο, οι αρχές συνέλαβαν 17 υπόπτους, μετά την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να κρατούσε αιχμάλωτα θύματα τα οποία είχαν στρατολογηθεί μέσω social media και να τα εξανάγκαζε σε πορνεία στο Βέλγιο και στη Γαλλία.

Σύμφωνα με την Interpol, τα περισσότερα θύματα που εντοπίστηκαν είχαν οδηγηθεί σε σεξουαλική εκμετάλλευση. Το 20% είχε εξαναγκαστεί σε εγκληματικές δραστηριότητες, το 11% σε καταναγκαστική εργασία και το 2% σε επαιτεία.

Τα θύματα παραπέμφθηκαν σε εθνικές υπηρεσίες προστασίας και υποστήριξης, ενώ από την επιχείρηση άνοιξαν 465 νέες έρευνες. Οι αρχές εντόπισαν επίσης ακόμη 201 υπόπτους, ενώ εκδόθηκαν ειδοποιήσεις της Interpol για καταζητούμενους και πρόσωπα που θεωρούνται κρίσιμα για τις έρευνες.

Ο γενικός γραμματέας της Interpol, Βαλντεσί Ουρκίζα, δήλωσε ότι η εμπορία ανθρώπων παραμένει μία από τις πιο κερδοφόρες και διαδεδομένες μορφές οργανωμένου εγκλήματος, με έσοδα δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο. Όπως είπε, τα αποτελέσματα της επιχείρησης δείχνουν τι μπορεί να επιτευχθεί όταν οι χώρες συνεργάζονται για να διακόψουν τη δράση εγκληματικών δικτύων.

Με πληροφορίες από BBC