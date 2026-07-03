Το Instagram προέβαλλε διαφημίσεις που προωθούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στην Ινδία

Το Instagram προέβαλλε επί πληρωμή διαφημίσεις που προωθούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ινδία, σύμφωνα με έρευνα του BBC Eye.

Οι διαφημίσεις, τις οποίες είδε το BBC World Service, χρησιμοποιούσαν όρους όπως «βίντεο βιασμού» και «βίντεο παιδιών» και παρέπεμπαν τους χρήστες σε κανάλια της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, όπου μπορούσαν να αγοράσουν το συγκεκριμένο υλικό με μόλις 99 ρουπίες (περίπου 1 δολάριο).

Οι διαφημίσεις στο Instagram δημοσιεύονται μόνο αφού προηγουμένως εγκριθούν από το σύστημα εποπτείας της πλατφόρμας.

Όταν το BBC ανέφερε μία από τις διαφημίσεις στο Instagram, η πλατφόρμα απάντησε 24 ώρες αργότερα ότι η ανάρτηση δεν παραβίαζε τις «Οδηγίες της Κοινότητας».

Αργότερα, όταν το BBC ζήτησε σχόλιο από τη Meta, τη μητρική εταιρεία του Instagram, η εταιρεία δήλωσε ότι είχε ήδη απενεργοποιήσει αρκετές από τις διαφημίσεις και είχε αναστείλει τους λογαριασμούς που τις δημοσίευαν. Παράλληλα, ανέφερε ότι, μετά τα ευρήματα της έρευνας του BBC, αφαίρεσε επιπλέον διαφημίσεις, απενεργοποίησε περισσότερους λογαριασμούς και απέκλεισε συνδέσμους (URLs) προς περιεχόμενο που παραβίαζε τις πολιτικές της.

Το Telegram ανακοίνωσε ότι μέσα στο 2026 έχει διαγράψει περισσότερες από 274.000 ομάδες και κανάλια που σχετίζονταν με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Πώς έγινε η έρευνα

Το BBC δημιούργησε έναν ψεύτικο λογαριασμό στο Instagram, αφού διαπίστωσε ότι η πλατφόρμα προωθούσε περιεχόμενο με σεξουαλικά υπονοούμενα ακόμη και σε χρήστες που δεν είχαν αναζητήσει παρόμοιο υλικό.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν γυναίκες που δημοσίευαν περιεχόμενο για το φαγητό, τον καιρό ή την καθημερινότητά τους στην Ινδία, ενώ φορούσαν αποκαλυπτικά ρούχα και χρησιμοποιούσαν σεξουαλικά υπονοούμενα στις αναρτήσεις τους.

Ο δοκιμαστικός λογαριασμός, που δημιουργήθηκε στην Ινδία, άρχισε να ακολουθεί αυτές τις γυναίκες και άλλους παρόμοιους λογαριασμούς - συνολικά δέκα - προκειμένου να διερευνήσει το σεξουαλικοποιημένο περιεχόμενο που προωθεί η πλατφόρμα.

Μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, το Instagram άρχισε να εμφανίζει στη ροή του λογαριασμού διαφημίσεις με γυναίκες που προσέφεραν βιντεοκλήσεις, καθώς και εικόνες με γυμνά ζευγάρια που είχαν σεξουαλικές επαφές.

Λίγες ημέρες αργότερα, η πλατφόρμα άρχισε να προβάλλει διαφημίσεις στις οποίες εμφανίζονταν παιδιά μαζί με ενήλικες σε σκηνές με έντονα σεξουαλικά υπονοούμενα, συνοδευόμενες από συνδέσμους προς κανάλια στο Telegram. Συνολικά εμφανίστηκαν περίπου 30 διαφορετικές διαφημίσεις που προωθούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, αν και ορισμένες είχαν δημοσιευθεί από περισσότερους του ενός λογαριασμούς.

Ο ίδιος δοκιμαστικός λογαριασμός είδε επίσης περίπου 20 διαφημίσεις που προωθούσαν πορνογραφικό υλικό ενηλίκων.

Η διανομή τόσο υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων όσο και πορνογραφικού υλικού για ενήλικες αποτελεί ποινικό αδίκημα στην Ινδία, ενώ η πολιτική της Meta ορίζει ότι οι διαφημίσεις δεν πρέπει να περιέχουν γυμνό ενηλίκων, γεννητικά όργανα ή περιεχόμενο που εκμεταλλεύεται σεξουαλικά ή θέτει σε κίνδυνο παιδιά. Το BBC έχει καταγγείλει όλες τις διαφημίσεις και τα κανάλια του Telegram στις ινδικές αρχές.

Τι έδειχναν οι διαφημίσεις

Μια διαφήμιση έδειχνε ένα αγόρι και ένα κορίτσι, τα οποία φαινόταν να είναι περίπου 12 ετών, να συμμετέχουν σε σεξουαλική πράξη.

Μια άλλη έδειχνε έναν άνδρα να αγκαλιάζει ένα κορίτσι, με κείμενο που ανέφερε ότι ο ίδιος ήταν 52 ετών και το κορίτσι 12. «Κάντε κλικ για να δείτε περισσότερα», ανέφερε, παραπέμποντας σε ένα κανάλι του Telegram.

Το BBC ανέφερε μια διαφήμιση στο Instagram που έδειχνε ένα πολύ νεαρό κορίτσι να κλαίει, με κείμενο που υποδείκνυε ότι είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση.

Ωστόσο, 24 ώρες αργότερα, το Instagram απάντησε λέγοντας ότι δεν είχε αφαιρέσει τη διαφήμιση επειδή «η ομάδα ελέγχου μας διαπίστωσε ότι η διαφήμιση του διαφημιζόμενου δεν αντιβαίνει στα πρότυπα της κοινότητάς μας».

Η Meta δήλωσε αργότερα στο BBC ότι «κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο και η διαδικασία ελέγχου μας ενδέχεται να μην εντοπίζει όλες τις παραβιάσεις των πολιτικών μας».

«Συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τεχνολογία προληπτικού εντοπισμού στις διαφημίσεις μόλις αυτές δημοσιευτούν, και ο καθένας μπορεί να μας αναφέρει μια διαφήμιση που πιστεύει ότι παραβιάζει τους κανόνες μας», ανέφερε η Meta.

Το BBC ανέφερε δύο κανάλια στο Telegram για πώληση βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Το ένα από αυτά καταργήθηκε στη συνέχεια και αντικαταστάθηκε με ένα μήνυμα που ανέφερε: «Αυτή η ομάδα δεν μπορεί να εμφανιστεί επειδή παραβίασε τους Όρους Χρήσης του Telegram», αλλά το άλλο συνέχισε να δημοσιεύει νέα βίντεο προς πώληση.

Κριτικοί έχουν κατηγορήσει στο παρελθόν την πλατφόρμα ότι δεν καταβάλλει επαρκείς προσπάθειες για την πρόληψη της διανομής παράνομου περιεχομένου.

Η εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι δεν είναι μέλος ούτε του NCMEC ούτε του Internet Watch Foundation, τα οποία συνεργάζονται επίσης με τις περισσότερες διαδικτυακές πλατφόρμες για τον εντοπισμό, την αναφορά και την αφαίρεση τέτοιου υλικού.

Το Telegram δήλωσε στο BBC ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί τόσο αυτοματοποιημένη όσο και ανθρώπινη εποπτεία για την εξάλειψη του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM) από την εφαρμογή και, ως αποτέλεσμα, ισχυρίζεται ότι έχει «ουσιαστικά εξαλείψει τη δημόσια διάδοση του CSAM από την πλατφόρμα της».

Με πληροφορίες από το BBC