Instagram και Facebook απέκλεισαν αναρτήσεις από παρόχους χαπιών αμβλώσεων

Το Instagram και το Facebook έχουν μπλοκάρει ή αφαιρέσει πρόσφατα αναρτήσεις από δύο παρόχους χαπιών για την άμβλωση. Το Instagram ανέστειλε τη λειτουργία λογαριασμών πολλών παρόχων χαπιών αμβλώσεων και απέκρυψε την εμφάνισή τους στην αναζήτηση και τις συστάσεις.

Οι ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση αυξήθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες και έγιναν ιδιαίτερα αισθητές τις τελευταίες δύο ημέρες, είπαν οι πάροχοι χαπιών για την άμβλωση. Το περιεχόμενο από τους λογαριασμούς τους - ή σε ορισμένες περιπτώσεις, ολόκληροι οι λογαριασμοί τους - δεν ήταν πλέον ορατοί στο Instagram. Η Meta, μητρική εταιρεία των Facebook και Instagram, επιβεβαίωσε ορισμένες αναστολές λογαριασμών και την εξαφάνιση αναρτήσεων. Η εταιρεία αποκατέστησε ορισμένους από τους λογαριασμούς και τις αναρτήσεις την Πέμπτη, αφότου οι New York Times ρώτησαν για τις ενέργειες.

Η Meta βρίσκεται στο μικροσκόπιο από τότε που ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο διευθύνων σύμβουλός της, ανακοίνωσε σαρωτικές αλλαγές στις πολιτικές ομιλίας της εταιρείας νωρίτερα αυτό το μήνα. Ο Ζούκερμπεργκ υποσχέθηκε να χαλαρώσει τους περιορισμούς στην ομιλία στο διαδίκτυο, προκαλώντας ανησυχίες σε άτομα που ανιχνεύουν την παραπληροφόρηση και άλλων ότι οι αλλαγές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έξαρση στη ρητορική μίσους και να έχουν άλλες επιβλαβείς συνέπειες.

Η Meta είπε ότι το μπλοκάρισμα λογαριασμών που επικεντρώνονται στις αμβλώσεις δεν σχετίζεται με την αλλαγή στις πολιτικές ομιλίας. Ωστόσο, η χρονική στιγμή των περιστατικών εγείρει ερωτήματα σχετικά με το εάν η εταιρεία χαλαρώνει πραγματικά τους περιορισμούς ομιλίας και ήταν ένα άλλο παράδειγμα των προκλήσεών της στην επιβολή περιεχομένου. Ένας εκπρόσωπος της Meta απέδωσε ορισμένα από τα πρόσφατα περιστατικά που αφορούν αναρτήσεις και λογαριασμούς που σχετίζονται με χάπια αμβλώσεων σε κανόνες που απαγορεύουν την πώληση φαρμακευτικών φαρμάκων στις πλατφόρμες του χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση. Η εταιρεία περιέγραψε επίσης ορισμένα από τα περιστατικά ως «υπερβολική επιβολή».

Η Meta, η οποία στο παρελθόν είχε καταργήσει αναρτήσεις από παρόχους αμβλώσεων, είπε ότι έκανε αλλαγές στις πολιτικές ομιλίας της εν μέρει για να μειώσει τον αριθμό των αναρτήσεων που καταργήθηκαν εσφαλμένα. «Είμαστε πολύ σαφείς τις τελευταίες εβδομάδες όταν λέμε ότι θέλουμε να επιτρέψουμε περισσότερο λόγο και να μειώσουμε τα λάθη επιβολής», ανέφερε η Meta σε δήλωση.

Η Λίσα Φέμια, δικηγόρος στο Electronic Frontier Foundation, είπε ότι από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση που βγήκε στη δίκη Ρόε εναντίον Γουέιντ το 2022, «υπήρξε μια τεράστια άνοδος στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που αφαιρούσαν περιεχόμενο που σχετίζεται με την αναπαραγωγική υγεία και συγκεκριμένα τα χάπια για την άμβλωση. Αυτό είναι ένα διαρκές, αυξανόμενο πρόβλημα και μια πραγματική απειλή για τους ανθρώπους που λαμβάνουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη στο διαδίκτυο».

Η Aid Access, ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές χαπιών αμβλώσεων στις ΗΠΑ, είπε ότι ορισμένες αναρτήσεις αφαιρέθηκαν από τον λογαριασμό της στο Facebook και παρόμοια πράγματα συνέβησαν και στον λογαριασμό της στο Instagram από τον Νοέμβριο. Η υπηρεσία χαπιών για την άμβλωση δήλωσε ότι έχει αποκλειστεί η πρόσβαση στον λογαριασμό της στο Facebook από τον Νοέμβριο και ο λογαριασμός της στο Instagram ανεστάλη την περασμένη εβδομάδα, αν και έκτοτε έχει αποκατασταθεί.

Οι λογαριασμοί άλλων παρόχων χαπιών για την άμβλωση στο Instagram, συμπεριλαμβανομένων των Women Help Women και Just the Pill, ανεστάλησαν επίσης τις τελευταίες ημέρες. Οι πάροχοι είπαν ότι ο λόγος που τους έδωσε η Meta για τις αναστολές ήταν ότι οι λογαριασμοί τους δεν «ακολουθούσαν τα κοινοτικά μας πρότυπα για όπλα, ναρκωτικά και άλλα εμπορεύματα υπό περιορισμούς». Και οι δύο λογαριασμοί αποκαταστάθηκαν την Πέμπτη. Ο λογαριασμός της Hey Jane, ενός άλλου παρόχου χαπιών για την άμβλωση, στο Instagram ήταν πρόσφατα αόρατος στην αναζήτηση στο Instagram, είπε η Ρεμπέκα Ντέιβις, η οποία ηγείται του μάρκετινγκ στη Hey Jane. Κάτι παρόμοιο συνέβη το 2023 μέχρι που ο Μέτα το αντέστρεψε, είπε. «Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ότι αυτή η καταστολή εμποδίζει ενεργά τη Hey Jane να προσεγγίσει άτομα που αναζητούν έγκαιρες πληροφορίες υγειονομικής περίθαλψης», είπε η Ντέιβις. «Δεδομένων των πρόσφατων υποσχέσεων του Meta για την ελευθερία του λόγου, είμαστε απίστευτα απογοητευμένοι που βλέπουμε πώς η πλατφόρμα περιορίζει την ελευθερία του λόγου μας».

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων επιτρέπει στους παρόχους τηλεϋγείας να συνταγογραφούν ηλεκτρονικά και να παραδίδουν μέσω ταχυδρομείου τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που προκαλούν έκτρωση, τη μιφεπριστόνη και τη μισοπροστόλη. Δώδεκα πολιτείες έχουν απαγορεύσει τις αμβλώσεις και περισσότερες έχουν θέσει όρια κύησης ή περιορισμούς στα χάπια μέσω ταχυδρομικής παραγγελίας. Αλλά οι πάροχοι σε πολιτείες όπου η άμβλωση είναι νόμιμη ταχυδρομούν χάπια σε πολιτείες με απαγορεύσεις, κινήσεις που είναι σύμφωνες με τους νόμους που αποσκοπούν στην προστασία τους.

Με πληροφορίες από New Yok Times