Instagram: Η χρήση 16 ωρών ημερησίως δεν συνιστά «εθισμό», λέει ο επικεφαλής του

Η χρήση του Instagram έως και 16 ώρες μέσα σε μία ημέρα δείχνει προβληματική συμπεριφορά, αλλά δεν ταυτίζεται με εθισμό, υποστήριξε ο επικεφαλής της πλατφόρμας από το 2018, Άνταμ Μόσερι, καταθέτοντας σε δικαστήριο στο Λος Αντζελες. Η Meta βρίσκεται αντιμέτωπη με αγωγή που συνδέει τη λειτουργία της πλατφόρμας με επιβάρυνση της ψυχικής υγείας εφήβων.

Η δίκη ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα και αναμένεται να διαρκέσει έξι εβδομάδες. Το διακύβευμα είναι αν μπορούν να αποδοθούν νομικά ευθύνες σε εταιρείες social media για τη ζημιά που αποδίδουν οι ενάγοντες σε προϊόντα και μηχανισμούς της πλατφόρμας. Ο Μόσερι είναι ο πρώτος υψηλόβαθμος επικεφαλής που καταθέτει.

Ενάγουσα είναι μια νεαρή που αναφέρεται με τα αρχικά K.G.M. Η Meta υποστηρίζει ότι τα προβλήματα της K.G.M. σχετίζονται με άλλους παράγοντες στη ζωή της και ότι υπήρχαν σοβαρές δυσκολίες πριν ξεκινήσει τη χρήση κοινωνικών δικτύων. Στην υπόθεση περιλαμβάνεται και το YouTube, ενώ Snapchat και TikTok έχουν ήδη καταλήξει σε συμβιβασμούς πριν φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο.

Κατά την κατάθεσή του, ο Μόσερι συμφώνησε ότι το Instagram πρέπει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την ασφάλεια των χρηστών, με έμφαση στους ανήλικους. Υποστήριξε όμως ότι δεν υπάρχει ένα όριο χρήσης που να ισχύει για όλους, καθώς η επίδραση, όπως είπε, διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Επανέλαβε ότι άλλο είναι ο κλινικός εθισμός και άλλο η προβληματική χρήση. Ως παράδειγμα ανέφερε ότι στην καθημερινή γλώσσα κάποιος μπορεί να λέει πως «εθίστηκε» σε μια σειρά επειδή έμεινε ξύπνιος βλέποντας πολλά επεισόδια, χωρίς αυτό να αποτελεί κλινική διάγνωση. Σε ερωτήσεις του δικηγόρου της ενάγουσας, Μαρκ Λέινιερ, τόνισε επανειλημμένα ότι δεν είναι ειδικός στον εθισμό.

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκε και εσωτερική έρευνα της Meta σε 269.000 χρήστες του Instagram. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε η πλευρά της ενάγουσας, το 60% δήλωσε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε δει ή βιώσει εκφοβισμό στην πλατφόρμα. Ο Λέινιερ ανέφερε επίσης ότι η K.G.M. είχε υποβάλει πάνω από 300 αναφορές για bullying και ρώτησε τον Μόσερι αν το γνώριζε. Εκείνος απάντησε ότι δεν είχε ενημερωθεί.

Η εξέταση άγγιξε και το θέμα των φίλτρων που αλλάζουν την εμφάνιση στις φωτογραφίες. Παρουσιάστηκε ανταλλαγή email του 2019 μεταξύ στελεχών της Meta, όπου συζητήθηκαν πιθανές αρνητικές συνέπειες από λειτουργίες που επιτρέπουν μεγάλες αλλαγές στα χαρακτηριστικά του προσώπου. Μεταξύ όσων εξέφρασαν επιφυλάξεις ήταν και ο Νικ Κλεγκ, πρώην βουλευτής στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια επικεφαλής παγκόσμιων υποθέσεων στη Meta, ο οποίος προειδοποίησε ότι η εταιρεία θα κατηγορηθεί πως βάζει την ανάπτυξη πάνω από την ευθύνη, με αρνητικές συνέπειες για την εικόνα της.

