Ηνωμένο Βασίλειο: Σε εξέλιξη επαναληπτικές εκλογές που θα μπορούσαν να καθορίσουν τον επόμενο πρωθυπουργό

Οι κάτοικοι της εκλογικής περιφέρειας Makerfield στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τις επαναληπτικές εκλογές (by-election) που θα αναδείξουν τον βουλευτή τους (MP) - και ενδεχομένως τον επόμενο πρωθυπουργό της Βρετανίας.

Οι κάλπες στο Makerfield άνοιξαν στις 7 π.μ. (τοπική ώρα) και θα είναι ανοιχτές έως τις 10 το βράδυ, ενώ η καταμέτρηση των ψήφων θα ξεκινήσει μετά το κλείσιμό τους.

Οι επαναληπτικές εκλογές προκηρύχθηκαν αφού ο πρώην βουλευτής του Makerfield, Τζος Σάιμονς, παραιτήθηκε ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τον Άντι Μπέρναμ, δήμαρχο του Μάντσεστερ, να διεκδικήσει την ηγεσία.

Ο Σάιμονς έλαβε την απόφαση μετά τα καταστροφικά αποτελέσματα των τοπικών εκλογών του Μαΐου για το Εργατικό Κόμμα (Labour), τα οποία αύξησαν την πίεση προς τον Στάρμερ και οδήγησαν σε εκκλήσεις για την παραίτησή του.

Μιλώντας τότε στο BBC, ο Σάιμονς δήλωσε ότι επρόκειτο για «τη δυσκολότερη απόφαση» της ζωής του, αλλά και για μια «ευκαιρία πολύ μεγάλη για να χαθεί».

«Οδεύαμε προς μια εσωκομματική εκλογή ηγεσίας, με το Εργατικό Κόμμα διχασμένο, χωρίς καμία ελπίδα ή ενέργεια ότι κάτι θα άλλαζε», είπε.

Ο Μπέρναμ θεωρείται από πολλούς βουλευτές των Εργατικών ως η καλύτερη ελπίδα του κόμματος για ανάκαμψη μετά τις τοπικές εκλογές του Μαΐου. Ωστόσο, θα αντιμετωπίσει ισχυρό ανταγωνισμό από τη δεξιά στις σημερινές εκλογές.

Το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ και το Restore Britain του Ρούπερτ Λόου ελπίζουν ότι η έμφαση που δίνουν στην αντιμετώπιση της μετανάστευσης θα είναι αρκετό για να κερδίσουν την υποστήριξη των ψηφοφόρων.

Λίγο μετά το άνοιγμα των εκλογικών τμημάτων, ο Φάρατζ δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας την εκλογική αναμέτρηση ως μια επιλογή ανάμεσα στον υποψήφιο του Reform, Ρόμπερτ Κένιον, και τον «υποστηρικτή των ανοιχτών συνόρων Άντι Μπέρναμ».

Η στάση του Μπέρναμ απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Brexit έχει προσελκύσει ιδιαίτερη προσοχή κατά την προεκλογική περίοδο στο Makerfield.

Ο Μπέρναμ είχε στο παρελθόν υποστηρίξει την επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ, μια ιδέα που έχει επανέλθει έντονα στη δημόσια συζήτηση τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, έκτοτε έχει αποστασιοποιηθεί από εκείνες τις δηλώσεις.

«Η άποψή μου είναι ότι το Brexit υπήρξε επιζήμιο», δήλωσε τον Μάιο. «Πιστεύω όμως επίσης ότι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να ξανανοίξουμε εκείνες τις αντιπαραθέσεις».

Με πληροφορίες από euronews.com