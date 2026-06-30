Ηνωμένο Βασίλειο: Πρόσφυγες που έχουν λάβει άσυλο θα καλούνται να επιστρέψουν περίπου 10.000 λίρες

Οι πρόσφυγες στους οποίους έχει χορηγηθεί άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να υποχρεώνονται να επιστρέψουν περίπου 10.000 λίρες για το κόστος της στέγασης και της υποστήριξής τους, μόλις αρχίσουν να εργάζονται, στο πλαίσιο κυβερνητικών σχεδίων.

Τα νέα μέτρα, που αποτελούν μέρος του Νομοσχεδίου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, στοχεύουν στην ανάκτηση κόστους από όλους τους ενήλικες που διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα.

Οι αιτούντες άσυλο που έχουν δικαίωμα εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να καταβάλουν το σταθερό αυτό ποσό πριν αποκτήσουν δικαίωμα μόνιμης εγκατάστασης.

Η Βρετανή υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, δήλωσε ότι οι αλλαγές δείχνουν πως «η υποστήριξη ασύλου είναι δικαίωμα, αλλά και ευθύνη».

Πρόσθεσε: «Όταν οι άνθρωποι μπορούν να συνεισφέρουν και να επιστρέψουν τη γενναιοδωρία του βρετανικού λαού, περιμένουμε να το κάνουν».

Τι προβλέπεται

Τα σχέδια προβλέπουν ότι οι μετανάστες που εργάζονται και έχουν συγκεκριμένο εισόδημα θα πρέπει να επιστρέφουν ένα σταθερό ποσό, το οποίο αναμένεται να οριστεί στις 10.000 λίρες.

Το υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει ακόμη καθορίσει το εισοδηματικό όριο από το οποίο θα ξεκινούν οι μηνιαίες δόσεις.

Η υπουργός Εσωτερικών θα έχει την εξουσία να τροποποιεί το τέλος και τα όρια αποπληρωμής στο μέλλον, ώστε να διασφαλίζεται ότι «είναι δίκαια για τους φορολογούμενους και δεν θα οδηγούν κανέναν μετανάστη σε εξαθλίωση».

Όσων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί και αποχωρούν από τη χώρα θα πρέπει επίσης να επιστρέψουν τα έξοδα, πριν μπορέσουν να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Περίπου 4 δισ. λίρες από χρήματα των φορολογουμένων δαπανήθηκαν πέρυσι για τη στήριξη αιτούντων άσυλο, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Το μέσο κόστος στέγασης ενός αιτούντος άσυλο σε δημόσια καταλύματα είναι 23,25 λίρες ανά διανυκτέρευση, ενώ σε ξενοδοχείο φτάνει τις 144 λίρες, με τα επιδόματα διαβίωσης να κυμαίνονται από 9,95 έως 49,18 λίρες την εβδομάδα ανά άτομο.

Τι λένε οι επικριτές

Το Refugee Council χαρακτήρισε τα σχέδια «άδικα και μη ρεαλιστικά», κάνοντας λόγο για έναν «επιπλέον φόρο στους πρόσφυγες» που θα δυσκολέψει τις οικογένειες να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.

Ο διευθυντής εξωτερικών υποθέσεων, Ιμράν Χουσεΐν, δήλωσε ότι πολλοί χρειάζονται υποστήριξη επειδή το ίδιο το υπουργείο Εσωτερικών απαγορεύει στους αιτούντες άσυλο να εργάζονται όσο εξετάζεται η αίτησή τους.

Το Migration Observatory του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αμφισβήτησε το κατά πόσο η κυβέρνηση θα μπορέσει πραγματικά να ανακτήσει τα ποσά, λόγω των χαμηλών ποσοστών απασχόλησης και εισοδημάτων των προσφύγων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, χωρίς χαμηλά όρια εισοδήματος, μόνο ένα μικρό ποσοστό θα μπορεί να συνεισφέρει στο σύστημα.

Το υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι το 25% των ατόμων ηλικίας 16–64 που είχαν λάβει άσυλο μεταξύ 2015 και 2023 εργάζονταν μέσα στο ίδιο έτος.

Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 50% δύο χρόνια μετά τη χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα.

Από όσους εργάζονταν οκτώ χρόνια μετά την αναγνώριση, το 37% είχε πλήρη απασχόληση με διάμεσο εισόδημα 23.000 λιρών, ενώ μόλις το 40% κέρδιζε πάνω από τον κατώτατο μισθό.

Οι υπουργοί ελπίζουν ότι το Νομοσχέδιο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο θα δημιουργήσει ένα πιο αυστηρό αλλά δίκαιο σύστημα ασύλου και θα μειώσει τους παράγοντες που ενθαρρύνουν την παράνομη μετανάστευση.

Ωστόσο, τμήματα του νομοσχεδίου αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις ακόμη και μέσα στο ίδιο το Εργατικό Κόμμα.

Την περασμένη εβδομάδα, το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει περισσότερους πρώην στρατιωτικούς στρατώνες για τη στέγαση χιλιάδων αιτούντων άσυλο, μετά το κλείσιμο 20 ακόμη ξενοδοχείων στην Αγγλία.

Επίσης ανέφερε ότι η νέα μεταναστευτική νομοθεσία θα περιλαμβάνει «ανώτατες και νόμιμες» διαδρομές για πρόσφυγες προς το Ηνωμένο Βασίλειο, με τη συμμετοχή οργανισμών όπως πανεπιστήμια, κοινότητες και επιχειρήσεις που θα μπορούν να αναλαμβάνουν τη χορηγία τους ώστε να μειωθεί το κόστος για το κράτος.

Με πληροφορίες από BBC