Ηνωμένο Βασίλειο: Ο Φάρατζ θα ήταν καλύτερος πρωθυπουργός από τον Στάρμερ, λένε οι ψηφοφόροι

Ο Νάιτζελ Φάρατζ επικράτησε για πρώτη φορά ως καταλληλότερος για τη θέση του πρωθυπουργού στο Ηνωμένο Βασίλειο έναντι του Κιρ Στάρμερ.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 33% των πολιτών θεωρεί τον ηγέτη του Reform UK καλύτερο υποψήφιο για να ηγηθεί της χώρας, σε σύγκριση με το 30% που προτιμά τον Στάρμερ.

Η δημοσκόπηση ενισχύει τις υποψίες ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός θα μπορούσε να δεχθεί πίεση να παραιτηθεί από την ηγεσία πριν από τις τοπικές εκλογές του Μαΐου, οι οποίες αναμένονται να φέρουν μεγάλες απώλειες για το κόμμα των Εργατικών, μεταδίδει η Telegraph.

Αν και οι κανόνες του κόμματος δεν επιτρέπουν στους βουλευτές να ανατρέψουν τον ηγέτη, που εκλέγεται άμεσα από τα μέλη, ο Κιρ Στάρμερ θα μπορούσε να παραιτηθεί εάν το Κοινοβουλευτικό Κόμμα των Εργατικών τον θεωρήσει «εμπόδιο».

Μέχρι τον Ιούλιο, ο Βρετανός πρωθυπουργός προηγούνταν του Φάρατζ κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες στη μηνιαία δημοσκόπηση της Ipsos.

Μια ξεχωριστή δημοσκόπηση της YouGov έδειξε ότι οι Εργατικοί πέτυχαν τη χαμηλότερη βαθμολογία τους ποτέ, φτάνοντας μόλις στο 17% των ψήφων, 10 ποσοστιαίες μονάδες πίσω από το Reform UK και μόλις μία μονάδα μπροστά από τους Πράσινους.

Σε πολιτικά ζητήματα, όπως η οικονομία, οι δημόσιες υπηρεσίες, η φορολογία και η μετανάστευση, το Reform UK του Φάρατζ υπερείχε στις προτιμήσεις των πολιτών.

Ο Keiran Pedley, Διευθυντής Πολιτικής της Ipsos UK, σχολίασε: «Το μικρό προβάδισμα του Νάιτζελ Φάρατζ έναντι του Κιρ Στάρμερ σε μια απευθείας σύγκριση για το ποιος θα ήταν καλύτερος πρωθυπουργός υποδηλώνει μια ενδιαφέρουσα μεταβολή στο πολιτικό σκηνικό. Τα δεδομένα μάς δείχνουν επίσης ότι αυξάνεται η εμπιστοσύνη του κοινού στα σχέδια που προτείνει το Reform UK για την οικονομία και τη μετανάστευση, θέματα που οι Βρετανοί θεωρούν συνεχώς τα πιο σημαντικά για αυτούς.»

Με πληροφορίες από Telegraph