Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί οι Βρετανοί αποκτούν νέο πρωθυπουργό χωρίς εκλογές

Ο πρώην δήμαρχος της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ (Greater Manchester), Άντι Μπέρναμ, αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, διαδεχόμενος επίσημα τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του τον περασμένο μήνα.

Ο Μπέρναμ ήταν ο μοναδικός υποψήφιος που εξασφάλισε την απαραίτητη στήριξη των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος για να διαδεχθεί τον Στάρμερ στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος. Επειδή οι Εργατικοί διαθέτουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ο αρχηγός τους αναλαμβάνει αυτομάτως και το αξίωμα του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Μπέρναμ έλαβε τη στήριξη 349 από τους 401 βουλευτές των Εργατικών και ανακηρύχθηκε αρχηγός του κόμματος κατά τη διάρκεια ειδικού συνεδρίου την Παρασκευή. Ωστόσο, δεν ανέλαβε αμέσως τα καθήκοντα του πρωθυπουργού.

Αυτό θα συμβεί τη Δευτέρα, όταν θα συναντήσει τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ στο Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ για την τυπική έγκριση. Μέχρι τότε, ο Στάρμερ παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός.

Γιατί αλλάζει η ηγεσία χωρίς γενικές εκλογές;

Το κοινοβουλευτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου επιτρέπει στα κυβερνώντα κόμματα να αλλάζουν ηγέτη κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με τον νέο αρχηγό να γίνεται πρωθυπουργός χωρίς να απαιτείται η διεξαγωγή γενικών εκλογών. Ένας πρωθυπουργός μπορεί να αντικατασταθεί εφόσον παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματός του ή αναγκαστεί να αποχωρήσει έπειτα από εσωκομματική αμφισβήτηση.

Οι επόμενες εθνικές εκλογές δεν είναι υποχρεωτικό να διεξαχθούν πριν από το 2029, δηλαδή πέντε χρόνια μετά τις τελευταίες εκλογές του 2024.

Ο Στάρμερ ανακοίνωσε στις 22 Ιουνίου ότι παραιτείται από την ηγεσία των Εργατικών, ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια στην εξουσία, βάζοντας τέλος σε μια θητεία που σημαδεύτηκε από σειρά πολιτικών λαθών - με πιο χαρακτηριστικό τον διορισμό ενός άνδρα που διατηρούσε στενούς δεσμούς με τον Τζέφρι Έπσταϊν στη θέση του πρεσβευτή της Βρετανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι σημαντικές απώλειες που υπέστησαν οι Εργατικοί στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου οδήγησαν πολλούς βουλευτές να ζητήσουν την παραίτηση του Στάρμερ. Όταν ο Μπέρναμ - που θεωρούνταν από πολλούς εντός του κόμματος το φαβορί για την ηγεσία - κέρδισε σε ειδική εκλογή μια έδρα στο Κοινοβούλιο, ο Στάρμερ υπέκυψε στις αυξανόμενες πιέσεις και ανακοίνωσε την αποχώρησή του.

Η παραίτησή του ενεργοποίησε αυτόματα τη διαδικασία εκλογής νέου αρχηγού στους Εργατικούς. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του κόμματος, ένας βουλευτής μπορεί να διεκδικήσει την ηγεσία εφόσον εξασφαλίσει τη στήριξη του ενός πέμπτου των βουλευτών των Εργατικών στη Βουλή των Κοινοτήτων. Δεν υπήρξε άλλος υποψήφιος πέρα από τον Μπέρναμ, ο οποίος ξεπέρασε με άνεση το απαιτούμενο όριο.

Ο Μπέρναμ θα γίνει ο έβδομος πρωθυπουργός μέσα σε μία δεκαετία

Δεν είναι ασυνήθιστο στο βρετανικό κοινοβουλευτικό σύστημα ένας πρωθυπουργός να αναλαμβάνει το αξίωμα χωρίς να προηγηθούν γενικές εκλογές.

Στην πραγματικότητα, τέσσερις από τους έξι Βρετανούς πρωθυπουργούς της τελευταίας δεκαετίας ανέλαβαν την πρωθυπουργία κερδίζοντας εσωκομματικές εκλογές για την ηγεσία των κομμάτων τους και όχι μέσω άμεσης λαϊκής ψήφου.

Τη δεκαετία του 2010 τόσο η Τερέζα Μέι όσο και ο Μπόρις Τζόνσον έγιναν πρωθυπουργοί αφού επικράτησαν στις εσωκομματικές διαδικασίες των Συντηρητικών, μετά την παραίτηση των προκατόχων τους.

Όταν ο Τζόνσον ανακοίνωσε την αποχώρησή του το 2022, οι Συντηρητικοί πραγματοποίησαν εκλογή νέου αρχηγού και τα μέλη του κόμματος επέλεξαν τη Λιζ Τρας ως διάδοχό του. Όταν όμως η Τρας παραιτήθηκε μόλις 49 ημέρες αργότερα, αντικαταστάθηκε με την ίδια διαδικασία από τον Ρίσι Σούνακ.

Έτσι, ο Μπέρναμ θα γίνει ο έβδομος πρωθυπουργός μέσα σε μια ταραχώδη δεκαετία για τη βρετανική πολιτική, η οποία χαρακτηρίστηκε από διαδοχικές αλλαγές ηγεσίας και από τις δυσκολίες διαχείρισης των συνεπειών της αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Το φίλημα των χεριών»

Ύστερα από χρόνια συνεχών αλλαγών στην ηγεσία, η τελετουργική διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας έχει γίνει πλέον οικεία στους Βρετανούς.

Τη Δευτέρα, ο Στάρμερ θα απευθύνει αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς το κοινό πριν μεταβεί στο Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ, όπου θα έχει σύντομη συνάντηση με τον βασιλιά και θα υποβάλει επίσημα την παραίτησή του.

Μετά την αποχώρηση του Στάρμερ, ο Μπέρναμ θα φτάσει στο παλάτι, όπου ο βασιλιάς Κάρολος θα του αναθέσει επισήμως τον σχηματισμό κυβέρνησης. Η ιδιωτική αυτή τελετή είναι γνωστή ως το «Φίλημα των Χεριών» («Kissing of Hands»), σύμφωνα με την ιστορική παράδοση, αν και στην πράξη δεν φιλιούνται χέρια και οι δύο άνδρες είναι πιθανότερο να ανταλλάξουν μια χειραψία.

Με την αποχώρησή του από το Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ, ο Μπέρναμ θα έχει γίνει το 59ο πρόσωπο που αναλαμβάνει το αξίωμα του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη συνέχεια θα μεταβεί στην επίσημη πρωθυπουργική κατοικία, στην Ντάουνινγκ Στριτ 10, όπου αναμένεται να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις ως πρωθυπουργός.

Ολόκληρη η διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας μεταδίδεται συνήθως ζωντανά από την τηλεόραση και ολοκληρώνεται μέσα σε λίγες ώρες.

Με πληροφορίες από AP News