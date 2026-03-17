Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά κατά του Ρόμαν Αμπράμοβιτς για τα έσοδα από την πώληση της Chelsea

Οι βρετανικές αρχές προετοιμάζονται για ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία εναντίον του Ρόμαν Αμπράμοβιτς, καθώς δεν τήρησε την προθεσμία για την αποδέσμευση των 2,4 δισ. λιρών που συγκέντρωσε από την πώληση της ποδοσφαιρικής ομάδας Chelsea.

Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος δεν παρέδωσε τα χρήματα μέχρι την προθεσμία της 17ης Μαρτίου, εν μέσω διαφωνίας σχετικά με το πώς θα αξιοποιηθούν τελικά.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν τώρα σε ενέργειες προετοιμασίας για μια πιθανή δικαστική υπόθεση, ώστε τα χρήματα να μπορέσουν να διατεθούν για ανθρωπιστικούς σκοπούς στην Ουκρανία. Έχουν ήδη στείλει σχετική επιστολή στους δικηγόρους του Αμπράμοβιτς για να τους προειδοποιήσουν.

Πρόσθεσαν επίσης ότι θα ενισχύσουν τη στήριξη προς ένα ανεξάρτητο ίδρυμα που έχει δημιουργηθεί για να διαχειριστεί τα χρήματα όταν αυτά αποδεσμευτούν.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε: «Δώσαμε στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς την τελευταία ευκαιρία να πράξει το σωστό. Για ακόμη μία φορά, απέτυχε να πραγματοποιήσει τη δωρεά που είχε δεσμευτεί να κάνει. Τώρα θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργειες ώστε να διασφαλίσουμε ότι η υπόσχεση που έδωσε κατά την πώληση της Chelsea θα τηρηθεί.»

Ο Αμπράμοβιτς πούλησε την Chelsea το 2022 υπό πίεση από τη βρετανική κυβέρνηση, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Επειδή τότε τελούσε υπό κυρώσεις, η κυβέρνηση του χορήγησε άδεια να πουλήσει τον λονδρέζικο σύλλογο, υπό τον όρο ότι τα χρήματα θα διατεθούν για τη στήριξη των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία.

Από τότε, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε αδιέξοδο σχετικά με το αν τα χρήματα πρέπει να δαπανηθούν αποκλειστικά στην Ουκρανία ή αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αλλού. Τα κεφάλαια βρίσκονται σε τραπεζικό λογαριασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπό τον έλεγχο της εταιρείας του Αμπράμοβιτς, Fordstam.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η εφημερίδα Guardian αποκάλυψε ότι οι λογαριασμοί της Fordstam δείχνουν πως οι αρχές ενδέχεται να διερευνούν αν τα χρήματα αποτελούν προϊόν εγκλήματος.

Φιλανθρωπικές οργανώσεις χαιρέτισαν τη δέσμευση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην προετοιμασία δικαστικής υπόθεσης, αλλά προειδοποίησαν ότι οι καθυστερήσεις ήδη πλήττουν την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από Guardian