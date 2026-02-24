Ηνωμένο Βασίλειο: Ελεύθερος ο Πίτερ Μάντελσον - Συνεχίζονται οι έρευνες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο Πίτερ Μάντελσον αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση μετά τη χθεσινή σύλληψή του με την κατηγορία της κατάχρησης δημόσιου αξιώματος για την περίοδο που διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ εθεάθη να επιστρέφει στο σπίτι του με ταξί και να μπαίνει στην κατοικία του στο Λονδίνο περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης. Σε ανακοίνωσή της, η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση εν αναμονή περαιτέρω ερευνών.

Η αστυνομία διερευνά καταγγελίες ότι διέρρευσε emails της Ντάουνινγκ Στριτ και ευαίσθητες για τις αγορές πληροφορίες στον Έπσταϊν, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργός Επιχειρήσεων. Ο Μάντελσον αρνείται οποιαδήποτε αδικοπραγία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει ζητήσει συγγνώμη από τα θύματα του Έπσταϊν για την επιλογή του Μάντελσον, λέγοντας ότι ο πρώην λόρδος των Εργατικών είχε πει ψέματα για την έκταση της σχέσης του με τον Έπσταϊν και αποπέμφθηκε όταν αυτό έγινε γνωστό.

Ωστόσο, ο Στάρμερ αντιμετώπισε έντονες αντιδράσεις ακόμη και από βουλευτές του κόμματός του, γεγονός που έφερε ξανά την ηγεσία του στα όρια και οδήγησε στην αποχώρηση του προσωπάρχη του, Μόργκαν ΜακΣουίνι.

Η σύλληψη του Μάντελσον έγινε λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ, του πρώτου μέλους της βασιλικής οικογένειας που τέθηκε υπό κράτηση στη σύγχρονη εποχή. Emails φέρονται να δείχνουν ότι ο πρώην πρίγκιπας μοιραζόταν εμπιστευτικές πληροφορίες με τον Έπσταϊν ενώ εργαζόταν ως εμπορικός απεσταλμένος της Βρετανίας.

Η Ντάουνινγκ Στριτ υποχρεώθηκε να δώσει στη δημοσιότητα έγγραφα που σχετίζονται με τον διορισμό του Μάντελσον ως πρέσβη στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2024, προς την Επιτροπή Πληροφοριών και Ασφάλειας του Κοινοβουλίου, ώστε να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου και το τι γνώριζε η κυβέρνηση για τη φιλία του με τον Έπσταϊν.

Οι βουλευτές ενημερώθηκαν τη Δευτέρα ότι το πρώτο πακέτο δεκάδων χιλιάδων εγγράφων θα δημοσιοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου, αλλά δεν θα περιλαμβάνει την αλληλογραφία μεταξύ Στάρμερ και Μάντελσον για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν, μέχρι να ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα.

«Θα χρειαστεί χρόνος για να ολοκληρωθεί η έρευνα»

Μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών του Μάντελσον έξω από το σπίτι του στο βόρειο Λονδίνο τη Δευτέρα, εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε:

«Αστυνομικοί συνέλαβαν άνδρα 72 ετών ως ύποπτο για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος. Συνελήφθη σε διεύθυνση στο Κάμντεν τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου για ανάκριση. Προηγήθηκαν έρευνες σε δύο διευθύνσεις στο Γουίλτσιρ και στο Κάμντεν».

Η έρευνα ξεκίνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα μετά τη δημοσιοποίηση αρχείων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν. Ο Μάντελσον φέρεται να πιστεύει ότι δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα.

Η αναπληρώτρια αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Χέιλι Σιούαρτ, δήλωσε: «Πρόκειται για μια σύνθετη έρευνα που απαιτεί σημαντική συλλογή και ανάλυση στοιχείων. Θα χρειαστεί χρόνος για να ολοκληρωθεί με πληρότητα».

Οι αποκαλύψεις για τους δεσμούς του Μάντελσον με τον Έπσταϊν έχουν ήδη ασκήσει έντονη πίεση στον Στάρμερ. Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι γνώριζε ότι οι δύο άνδρες διατηρούσαν επαφή ακόμη και μετά την καταδίκη του Έπσταϊν το 2008 για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων.

Πώς προέκυψαν οι κατηγορίες;

Οι κατηγορίες για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος προέκυψαν μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης τον περασμένο μήνα.

Emails του 2009 φαίνεται να δείχνουν ότι ο Μάντελσον, τότε υπουργός Επιχειρήσεων, διαβίβασε εμπιστευτική αξιολόγηση πιθανών πολιτικών μέτρων από σύμβουλο του τότε πρωθυπουργού Gordon Brown.

Επίσης, φέρεται να συζήτησε φόρο στα μπόνους των τραπεζιτών και να επιβεβαίωσε πακέτο διάσωσης του ευρώ μία ημέρα πριν ανακοινωθεί επισήμως το 2010.

Ο Μάντελσον, εγγονός του πρώην υπουργού Εσωτερικών και Εξωτερικών των Εργατικών Χέρμπερτ Μόρισον, υπήρξε σημαντική φυσιογνωμία του Εργατικού Κόμματος για πέντε δεκαετίες. Εξελέγη βουλευτής στις εκλογές του 1992.

Πρώιμος υποστηρικτής του Τόνι Μπλερ, θεωρήθηκε ένας από τους βασικούς «αρχιτέκτονες» του κόμματος New Labour και διετέλεσε διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος το 1997 πριν αναλάβει διάφορα κυβερνητικά αξιώματα.

Οι αποκαλύψεις για τον Έπσταϊν και ο σάλος που ακολούθησε τον οδήγησαν στην αποχώρηση από το Εργατικό Κόμμα και στην παραίτησή του από τη Βουλή των Λόρδων.

Η εταιρεία συμβούλων Global Counsel, την οποία συνίδρυσε το 2010, οδηγήθηκε σε καθεστώς διαχείρισης αφού αρκετοί πελάτες διέκοψαν τη συνεργασία τους εξαιτίας της σχέσης του πρώην πρέσβη με τον Έπσταϊν.

Με πληροφορίες από Guardian