Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγορεύτηκε διαφήμιση της Twix επειδή «προωθεί την επικίνδυνη οδήγηση»

Η διαφημιστική καμπάνια της σοκολάτας Twix αποσύρεται από την τηλεόραση στη Βρετανία, καθώς η Ρυθμιστική Αρχή Διαφημίσεων (ASA) έκρινε ότι ενθαρρύνει την ανεύθυνη και επικίνδυνη οδήγηση.

Το διαφημιστικό, που προβαλλόταν στη βρετανική τηλεόραση, παρουσίαζε έναν άνδρα με μακριά μαλλιά και μουστάκι να συμμετέχει σε μια θεαματική καταδίωξη, η οποία καταλήγει σε σύγκρουση δύο πανομοιότυπων, καραμελοχρώμων αυτοκινήτων που «στοιβάζονται» το ένα πάνω στο άλλο – σαν τις δύο μπάρες Twix.

Η ASA έλαβε πέντε επίσημες καταγγελίες από θεατές που θεώρησαν ότι η σκηνή ενθαρρύνει επικίνδυνη οδήγηση. Η εταιρεία Mars-Wrigley, ιδιοκτήτρια της Twix, υπερασπίστηκε τη διαφήμιση λέγοντας ότι πρόκειται για μια «κινηματογραφική σκηνή» σε ένα «φανταστικό, μη ρεαλιστικό περιβάλλον», ενώ και ο φορέας Clearcast – που ελέγχει τις τηλεοπτικές διαφημίσεις πριν από τη μετάδοσή τους – είχε εγκρίνει το περιεχόμενο.

Ωστόσο, η ASA έκρινε ότι το πρώτο μέρος της διαφήμισης παραβιάζει τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, λόγω της έμφασης στην ταχύτητα, της έντονης μουσικής, των ορατών ιχνών από φρεναρίσματα και της γενικότερης «επικίνδυνης συμπεριφοράς» στην οδήγηση.

«Η διαφήμιση δεν πρέπει να ξαναπροβληθεί με την παρούσα μορφή», δήλωσε η ASA, τονίζοντας ότι δεν επιτρέπεται να προβάλλονται σκηνές που ενδέχεται να παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή να παροτρύνουν σε απερίσκεπτη συμπεριφορά στον δρόμο.

Η Mars-Wrigley υποστήριξε ότι όλα τα γυρίσματα έγιναν με νόμιμες ταχύτητες και με έμφαση στην ασφάλεια, ενώ υπενθύμισε ότι το brand Twix έχει εδώ και χρόνια συνδέσει την ταυτότητά του με το «παράλογο χιούμορ».

Η διαφήμιση έκλεινε με μια μπάρα Twix να πέφτει μέσα από τις ηλιοροφές των δύο αυτοκινήτων, ενώ αυτά απομακρύνονται «ενωμένα», συνοδευόμενα από το σύνθημα «two is more than one» («δύο είναι καλύτερα από ένα»).

Σύμφωνα με την τελική απόφαση της ASA, ζητήθηκε από τη Mars-Wrigley «να μην εγκρίνει ή ενθαρρύνει την ανεύθυνη οδήγηση που είναι πιθανό να παραβιάζει τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» στις διαφημίσεις της.