Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Απαγορεύτηκε η χρήση των social media από ανήλικους κάτω των 15 ετών

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καθόρισαν ως ελάχιστη ηλικία για τη χρήση των social media τα 15 έτη.

Η απόφαση αυτή κατέστησε τα ΗΑΕ την πρώτη αραβική χώρα που εισάγει έναν τέτοιο περιορισμό, καθώς οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο των διαδικτυακών πλατφορμών στα παιδιά.

Η απόφαση για τα social media στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Σύμφωνα με ψήφισμα που εγκρίθηκε την Πέμπτη, τα παιδιά κάτω των 15 ετών θα απαγορεύεται να δημιουργούν, να χρησιμοποιούν ή να διαχειρίζονται προσωπικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η απαγόρευση σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να δημοσιεύουν περιεχόμενο, να σχολιάζουν, να μοιράζονται ή να συμμετέχουν σε δημόσιες ομάδες, όπως ανέφερε το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης.

Οι έφηβοι ηλικίας 15 και 16 ετών θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης υπό την προϋπόθεση της τήρησης ενισχυμένων μέτρων προστασίας, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων περιεχομένου κατάλληλου για την ηλικία τους, περιορισμών στην αλληλεπίδραση με άγνωστους χρήστες, εργαλείων διαχείρισης του χρόνου χρήσης και λειτουργιών γονικής εποπτείας.

Οι κανόνες ισχύουν για όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που λειτουργούν στα ΗΑΕ και απαιτούν από τις εταιρείες να εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα επαλήθευσης της ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ψηφιακής ταυτότητας και τεχνολογιών που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη. Η δήλωση της ηλικίας από τον ίδιο τον χρήστη δεν θα γίνεται αποδεκτή ως έγκυρη μορφή επαλήθευσης.

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Οι πλατφόρμες πρέπει επίσης να απενεργοποιούν λογαριασμούς που έχουν δημιουργηθεί από παιδιά κάτω των 15 ετών, να αποτρέπουν τους χρήστες από την παράκαμψη των συστημάτων επαλήθευσης ηλικίας και να απέχουν από τη χρήση των προσωπικών δεδομένων των παιδιών για στοχευμένη διαφήμιση ή δημιουργία προφίλ συμπεριφοράς.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες σχετικά με την έκθεση των παιδιών σε ακατάλληλο περιεχόμενο, τις μη ασφαλείς διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις, την υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη συλλογή προσωπικών δεδομένων.

Οι εταιρείες κοινωνικών δικτύων θα έχουν στη διάθεσή τους έως και 12 μήνες για να συμμορφωθούν με τους νέους κανονισμούς.

Τα ΗΑΕ δήλωσαν ότι το πλαίσιο αυτό συνάδει με τις διεθνείς προσπάθειες για την ενίσχυση της προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο, εξισορροπώντας παράλληλα την ψηφιακή πρόσβαση με την ασφάλεια.

Με πληροφορίες από Reuters

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