Ινδονησία: Υψηλόβαθμος εισαγγελέας παραιτήθηκε εν μέσω έρευνας για διαφθορά

Ένας υψηλόβαθμος εισαγγελέας της Ινδονησίας παραιτήθηκε το Σάββατο, αφού η αστυνομία πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα μια σειρά ερευνών σχετικά με υποθέσεις διαφθοράς, μεταξύ των οποίων και έρευνα στην οικία του.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν μετρητά συνολικής αξίας άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων σε διάφορα νομίσματα, καθώς και ράβδοι χρυσού συνολικού βάρους 74 κιλών.

Η υπόθεση στην Ινδονησία

Ο Φέμπρι Αντριανσιάχ παραιτήθηκε από τη θέση του ως επικεφαλής εισαγγελέας ειδικών εγκλημάτων, προκειμένου να διατηρήσει την ουδετερότητά του εν μέσω της αστυνομικής έρευνας, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Εισαγγελίας που εκδόθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Αστυνομικοί της εθνικής αστυνομίας και της αστυνομίας της Τζακάρτα πραγματοποίησαν έφοδο σε 12 τοποθεσίες και ανέκριναν 15 μάρτυρες αυτή την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια των οποίων κατάσχεσαν ράβδους χρυσού και μετρητά αξίας άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων σε νομίσματα όπως η ινδονησιακή ρουπία, το δολάριο ΗΠΑ, το δολάριο Σιγκαπούρης και το ριάλ της Σαουδικής Αραβίας, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Τζακάρτα, Μπούντι Χερμάντο, σε συνέντευξη Τύπου αργά την Παρασκευή.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει εξηγήσεις για την έρευνά της, ούτε έχει αναλύσει λεπτομερώς τις κατηγορίες εναντίον του Φέμπρι, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ανέφερε ο Μπούντι.

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Η αστυνομία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι επιδρομές αποτελούσαν μέρος της έρευνας για διαφθορά και δωροδοκία που σχετίζεται με τη διαχείριση των κρατικών ασφαλιστικών εταιρειών Jiwasraya και Asabri, καθώς και με προβλήματα στην προμήθεια άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία οδήγησαν στις πρόσφατες διακοπές ρεύματος.

Μιλώντας στον Τύπο την Παρασκευή το πρωί, πριν από την παραίτησή του, ο Φέμπρι αρνήθηκε κάθε παράνομη πράξη και δήλωσε ότι δεν κατανοούσε γιατί βρισκόταν υπό έρευνα σε σχέση με τις διακοπές ρεύματος.

Ο Φέμπρι είχε επιβλέψει τις ποινικές έρευνες και διώξεις της Γενικής Εισαγγελίας (AGO) σε ορισμένες υποθέσεις υψηλού προφίλ, μεταξύ των οποίων οι αμφιλεγόμενες υποθέσεις διαφθοράς εναντίον του ιδρυτή της νεοφυούς επιχείρησης Gojek, Ναντιέμ Μακαρίμ, και του πρώην υπουργού Εμπορίου, ο οποίος μετατράπηκε σε αντίπαλο της κυβέρνησης, Τόμας Λέμπονγκ, καθώς και η υπόθεση των παράνομων εισαγωγών καυσίμων από την κρατική ενεργειακή εταιρεία Pertamina.

Μέχρι την παραίτησή του, εποπτεύε μια έρευνα για διαφθορά στην Εθνική Υπηρεσία Διατροφής, η οποία διαχειρίζεται το πρόγραμμα δωρεάν σχολικών γευμάτων του Πραμπόβο Σουμπιάντο.

Με πληροφορίες από Reuters