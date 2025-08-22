Ινδονησία: Συζητήσεις για αμφιλεγόμενο σχέδιο νοσηλείας 2.000 ανθρώπων από τη Γάζα

Η κυβέρνηση της Ινδονησίας επεξεργάζεται σχέδια για την παροχή ιατρικής φροντίδας σε 2.000 άτομα από τη Γάζα, διεξάγοντας μια σειρά συναντήσεων μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων για να συζητήσουν τη νομιμότητα και τις επιπτώσεις που σχετίζονται με την ιδιαίτερα ευαίσθητη πρόταση, σύμφωνα με ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο.

Η Ινδονησία ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου ότι θα προσφέρει προσωρινή ιατρική βοήθεια σε 2.000 Παλαιστίνιους από τη Γάζα, με το ακατοίκητο νησί Γκάλανγκ να έχει επιλεγεί ως πιθανός τόπος φιλοξενίας.

Το νησί, νότια της Σιγκαπούρης, φιλοξένησε παλιότερα καταυλισμό Βιετναμέζων προσφύγων και πιο πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε ως νοσοκομείο για την πανδημία Covid-19.

Στην Ινδονησία, χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία, που δεν έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ και παραδοσιακά στηρίζει ένθερμα την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν διστάσει να δώσουν λεπτομέρειες, λέγοντας ότι πρόκειται μόνο για μία από τις επιλογές που εξετάζονται.

Ωστόσο, δείχνοντας τη σοβαρότητα της πρότασης, διάφορα υπουργεία, συμπεριλαμβανομένου του συντονιστικού υπουργείου Ασφαλείας και των υπουργείων Υγείας και Εξωτερικών, έχουν συναντηθεί για να συζητήσουν τον τρόπο υλοποίησής της, δήλωσε ο Ντέιβ Λακόνο, αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Ι του κοινοβουλίου, η οποία εποπτεύει την άμυνα και τις εξωτερικές υποθέσεις.

«Αυτές οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη λογιστική δυνατότητα, στην ιατρική ετοιμότητα και στα νομικά πλαίσια», είπε ο Λακόσνο στον Guardian, «η Επιτροπή Ι έχει επίσης ενημερωθεί για τις στρατηγικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τη στάση της Ινδονησίας στην εξωτερική πολιτική και τη σταθερότητα στην περιοχή».

Σε αυτό το στάδιο, τα σχέδια παραμένουν «διερευνητικά», με το νησί Γκάλανγκ να έχει επιλεγεί λόγω της ιστορικής χρήσης του για ανθρωπιστικούς σκοπούς και της υπάρχουσας υποδομής.

Άλλοι χώροι, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων στη Δυτική και Κεντρική Ιάβα κοντά σε μεγάλα νοσοκομεία και κέντρα logistics, εξετάζονται επίσης, είπε.

Η κυβέρνηση της Ινδονησίας φαίνεται να εξετάζει διάφορες δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων στρατιωτικών νοσοκομείων στην Τζακάρτα, αλλά και μιας τοποθεσίας στην Ιορδανία, χώρα με την οποία ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπινατίο, διατηρεί ιδιαίτερα στενές σχέσεις, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο που έχει άμεση γνώση των συζητήσεων.

Οι αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι το σχέδιο θα είναι πολιτικά ευαίσθητο, καθώς ορισμένοι εθνικοί ισλαμικοί ηγέτες κατηγορούν την κυβέρνηση ότι «ξεγελάστηκε» από το Ισραήλ και θέτουν ερωτήματα σχετικά με τις εγγυήσεις για την επιστροφή των Παλαιστινίων.

«Ένα από τα ζητήματα είναι πώς να διασφαλιστεί το δικαίωμα επιστροφής των Παλαιστινίων, γιατί γνωρίζουμε ότι πολλοί ανησυχούν ότι τέτοιου είδους πολιτική μπορεί να ερμηνευθεί με άλλους τρόπους», δήλωσε ο Αμπντούλ Καντίρ Τζάιλαϊνι, διευθυντής γενικών υποθέσεων Ασίας, Ειρηνικού και Αφρικής στο υπουργείο Εξωτερικών της Ινδονησίας, τονίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση για το Γκαλανγκ.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα είναι συνεπές με τις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και ιδιαίτερα με το σεβασμό στο δικαίωμα επιστροφής των Παλαιστινίων».

«Ένα από τα πιο σημαντικά είναι ότι δεν θα το κάνουμε χωρίς έγκριση και υποστήριξη από τους σχετικούς φορείς, ιδιαίτερα τις παλαιστινιακές αρχές και τις χώρες της περιοχής», πρόσθεσε. «Η υλοποίηση αυτού του σχεδίου έχει υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας, κυρίως όσον αφορά τις πολιτικές και τεχνικές πτυχές».

Η Ινδονησία κατάφερε να πραγματοποιήσει τη δεύτερη ανθρωπιστική εναέρια βοήθεια στη Γάζα μέσα σε δύο ημέρες αυτή την εβδομάδα, κίνηση που, όπως δήλωσε ο Τζάιλαϊνι, διευκολύνθηκε με τη στήριξη και τον συντονισμό της γειτονικής Ιορδανίας.

Τον Ιούλιο, το Axios ανέφερε ότι η ισραηλινή υπηρεσία κατασκοπείας Mossad επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον για να ζητήσει υποστήριξη από τις ΗΠΑ ώστε να πειστούν χώρες να δεχτούν εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους από τη Γάζα, με την Ινδονησία να είναι μεταξύ των χωρών που φέρεται να ήταν δεκτική στην ιδέα.

Οποιαδήποτε μόνιμη μετεγκατάσταση θα ήταν εξαιρετικά αμφιλεγόμενη στην Ινδονησία, αλλά μέχρι στιγμής η κριτική για το σχέδιο της Γάζας έχει παραμείνει σχετικά ήπια στη νοτιοανατολική Ασία.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τόσα πολλά θέματα στις ειδήσεις, που το ζήτημα της Γάζας, για να είμαι ειλικρινής, δεν καλύπτεται ευρέως από τα μέσα», δήλωσε ο πολιτικός αναλυτής Κένεντι Μούσλιμ. «Δεν είναι κύριο θέμα στην Ινδονησία αυτή τη στιγμή».

Ο βουλευτής Λακόσνο τόνισε ότι οποιαδήποτε μέτρα για την υποδοχή Παλαιστινίων από τη Γάζα θα είναι προσωρινά, με συντονισμό από οργανισμούς όπως η UNRWA και η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού για την καθιέρωση σαφούς τεκμηρίωσης, ιατρικών φακέλων και πρωτοκόλλων επαναπατρισμού.

«Στόχος μας είναι να παρέχουμε φροντίδα, όχι εγκατάσταση, και να στηρίξουμε την επιστροφή τους μόλις οι συνθήκες στη Γάζα το επιτρέψουν», είπε.

«Είναι ένα λεπτό ζήτημα και έχουμε πλήρη επίγνωση των γεωπολιτικών ευαισθησιών που εμπλέκονται», κατέληξε ο βουλευτής.

Με πληροφορίες από Guardian