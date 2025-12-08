Ινδονησία: Στους 950 οι νεκροί από τις πλημμύρες - Περισσότεροι από 270 αγνοούμενοι

Στους 950 έφθασε ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στο νησί Σουμάτρα, στην Ινδονησία.

Περισσότεροι από 270 είναι οι αγνοούμενοι και 5.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ινδονησιακή υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (BNPB).

Τρεις επαρχίες της Σουμάτρας επηρεάστηκαν σημαντικά από τα έντονα φαινόμενα που «σάρωσαν» σπίτια, οδικά και δίκτυα επικοινωνιών, καθώς και δημόσιες υποδομές.

Ο συνολικός απολογισμός των αρχών για όσους έχασαν τη ζωή τους στην Ινδονησία, στη Σρι Λάνκα, στη Μαλαισία, στην Ταϊλάνδη και στο Βιετνάμ μετά από τις τροπικές καταιγίδες, είναι περισσότεροι από 1.800 άνθρωποι.

Η επαρχία Ατσέχ, στο δυτικό άκρο του νησιού, που είχε βυθιστεί στο πένθος όταν την έπληξαν ο σεισμός και το τσουνάμι του 2004, ήταν αυτή που υπέστη το βαρύτερο πλήγμα, με 386 θανάτους και εκατοντάδες χιλιάδες εξαναγκαστικά εκτοπισμένους.

Η επαρχία αντιμετωπίζει «ελλείψεις στα πάντα, πάνω απ’ όλα ιατρικού προσωπικού. Μας λείπουν γιατροί», τόνισε σε δημοσιογράφους ο κυβερνήτης στην Ατσέχ, ο Μουζακίρ Μανάφ.

Πρόσθεσε πως υπάρχει μεγάλη ανάγκη για «φάρμακα» και άλλα είδη.

Σε μεγάλο μέρος της Ασίας βρίσκεται το τρέχον διάστημα σε εξέλιξη η περίοδος των μουσώνων, που είναι από τη μια απόλυτα απαραίτητη για τις καλλιέργειες ρυζιού αλλά από την άλλη προκαλεί συχνά πλημμύρες.

Σύμφωνα με ειδικούς, η κλιματική αλλαγή προκαλεί πολύ πιο ισχυρές βροχές, καθώς η πιο θερμή ατμόσφαιρα συγκρατεί περισσότερη υγρασία και οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην επιφάνεια των θαλασσών ενισχύουν τις καταιγίδες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στην Ινδονησία, οικολόγοι, ειδικοί, ακόμη και η κυβέρνηση σημείωσαν πως η αποψίλωση των δασών ήταν ανάμεσα στις βασικές αιτίες για τις καταστροφικές κατολισθήσεις και ξαφνικές πλημμύρες στη Σουμάτρα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ