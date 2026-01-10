Διεθνή

Ινδονησία: Σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ο σεισμός ήταν 7,1 βαθμών

Σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών έγινε σήμερα στα ανοιχτά των ακτών του νησιωτικού συμπλέγματος Ταλάουν της Ινδονησίας, ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 77 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ.

Η ινδονησιακή γεωφυσική υπηρεσία BMKG ανέφερε μέγεθος 7,1 Ρίχτερ, σε βάθος 17 χλμ. Ανέφερε επίσης μερικές μεταγενέστερες σεισμικές δονήσεις.

Η BMKG δήλωσε ότι οι σεισμοί δεν έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν τσουνάμι.

Κάποιοι κάτοικοι του Μανάντο, στο βόρειο άκρο του νησιού Σουλαουέζι, ανέφεραν ότι ο σεισμός ήταν έντονος στην περιοχή. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές.

Η Ινδονησία βρίσκεται στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς του Ειρηνικού», μια περιοχή με υψηλή σεισμική δραστηριότητα όπου συναντώνται πολλαπλές τεκτονικές πλάκες και οι σεισμοί είναι συχνοί.

