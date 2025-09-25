Ινδονησία: Πάνω από 1.000 μαθητές με τροφική δηλητηρίαση μετά από τα δωρεάν σχολικά γεύματα

Πάνω από 1.000 παιδιά, έπαθαν τροφική δηλητηρίαση από τα δωρεάν σχολικά γεύματα στην Ινδονησία αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις αρχές, αυτό είναι το πιο πρόσφατο από μια σειρά μαζικών περιστατικών τροφικής δηλητηρίασης που συνδέονται με το πολυδισεκατομμυρίων δολαρίων πρόγραμμα δωρεάν γευμάτων του προέδρου της Ινδονησίας, Πραμπόουο Σουμπιάντο.

Η επικεφαλής του κέντρου υγείας της κοινότητας Cipongkor στη Δυτική Ιάβα, δήλωσε στο BBC Indonesia ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων δηλητηρίασης από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη έφτασε τα 1.171 παιδιά. Το περιστατικό αυτό, ακολουθεί ένα προηγούμενο κρούσμα δηλητηρίασης 800 μαθητών την περασμένη εβδομάδα, στις επαρχίες Δυτικής Ιάβας και Κεντρικού Σουλαουέζι.

Ο πρόεδρος της χώρας έχει προβάλλει το πρόγραμμα δωρεάν γευμάτων, που στοχεύει στην παροχή τουε σε 80 εκατομμύρια μαθητές, ως βασικό στοιχείο της διακυβέρνησής του. Ωστόσο, τα δεκάδες περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης έχει οδηγήσει ΜΚΟ να ζητούν την αναστολή του προγράμματος, επικαλούμενες ανησυχίες για τη δημόσια υγεία.

Οι μαθητές που αρρώστησαν πρόσφατα, ανέφεραν πόνους στο στομάχι, ζαλάδα, ναυτία και δύσπνοια, με την τελευταία να μην είναι σύμπτωμα που συναντάται συχνά σε τροφική δηλητηρίαση. Προηγούμενες περιπτώσεις δηλητηρίασης έχουν αποδοθεί σε αμελή προετοιμασία των τροφίμων. Τα γεύματα αυτής της εβδομάδας περιλάμβαναν κοτόπουλο με σάλτσα σόγιας, τηγανητό τόφου, λαχανικά και φρούτα, ωστόσο προηγούμενα περιστατικά έχουν συνδεθεί με ληγμένες σάλτσες και, σε μία περίπτωση, με σερβίρισμα τηγανητού καρχαρία. Ο επικεφαλής του Οργανισμού Διατροφής της Ινδονησίας, δήλωσε την Τετάρτη ότι το περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης στην περιοχή Cipongkor προκλήθηκε από τεχνικό σφάλμα της μονάδας παροχής διατροφής (SPPG), της οποίας η λειτουργία έχει ανασταλεί προσωρινά.

Η Cipongkor είναι το σημείο όπου εμφανίστηκε το πρώτο ύποπτο κρούσμα αυτής της εβδομάδας, με 475 παιδιά να αρρωσταίνουν, ενώ άλλο ένα περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης στην ίδια περιοχή οδήγησε σε άλλους 500 μαθητές στο να αρρωστήσουν μετά την κατανάλωση των δωρεάν γευμάτων.

Η Εθνική Υπηρεσία Ναρκωτικών (BGN) ανέφερε ότι από τον Ιανουάριο έως τις 22 Σεπτεμβρίου, καταγράφηκαν 4.711 περιστατικά δηλητηρίασης από τα δωρεάν σχολικά γεύματα, με τα περισσότερα στην Ιάβα. Ωστόσο, το Δίκτυο Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης (JPPI) αναφέρει ακόμη υψηλότερο αριθμό, επισημαίνοντας πως 6.452 παιδιά είχαν επηρεαστεί μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου.

«Αυτή η ανώμαλη κατάσταση θα έπρεπε να οδηγήσει την κυβέρνηση να κηρύξει επιδημία και να αναστείλει προσωρινά το πρόγραμμα για πλήρη αξιολόγηση», δήλωσε ο συντονιστής του JPPI, Ουμπαΐντ Ματράτζι. Κάποιοι έχουν προτείνει αλλαγές στο πρόγραμμα, όπως να δίνονται τα χρήματα απευθείας στους γονείς, ώστε να μπορούν εκείνοι να ετοιμάζουν τα γεύματα των παιδιών τους.

Παγκοσμίως, παρόμοια προγράμματα δωρεάν διατροφής σε μαθητές έχουν βελτιώσει την υγεία, τις σχολικές επιδόσεις και τη φοίτηση, όμως το ινδονησιακό πρόγραμμα διαμορφώνεται ως το ακριβότερο που ταυτόχρονα αποτελεί στόχο έντονων ανησυχιών.

Με πληροφορίες από BBC