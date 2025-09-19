Ινδονησία: Μαζική τροφική δηλητηρίαση 800 μαθητών από σχολικά γεύματα που προσέφερε η κυβέρνηση

Μαζική τροφική δηλητηρίαση με περισσότερους από 800 μαθητές να ασθενούν προκλήθηκε στην Ινδονησία από δωρεάν σχολικά γεύματα, που προσφέρονται με χρηματοδότηση της κυβέρνησης.

Η δηλητηρίαση έπληξε τους μαθητές σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, «χτύπησε» περισσότερους από 500 μαθητές.

Το ινδονησιακό ινστιτούτο INDEFΑ αναφέρει ότι από τον Ιανουάριο, οπότε ξεκίνησε το πρόγραμμα, έως τον Αύγουστο, περισσότεροι από 4.000 μαθητές έχουν υποστεί τροφική δηλητηρίαση.

Στην επαρχία της Δυτικής Ιάβας στην Ινδονησία, 569 μαθητές από πέντε σχολεία στην επαρχία Γκαρούτ εμφάνισαν συμπτώματα ναυτίας και εμετούς την Τετάρτη αφού κατανάλωσαν κοτόπουλο και ρύζι που προσφέρθηκε στο πλαίσιο των δωρεάν γευμάτων μία ημέρα νωρίτερα, δήλωσε στο Reuters ο Νουρντίν Γιάνα, γραμματέας της τοπικής κυβέρνησης στην Γκαρούτ.

«Έως σήμερα, 10 μαθητές συνεχίζουν να νοσηλεύονται και άλλοι έχουν αναρρώσει», δήλωσε ο Γιάνα. Αρχικά, περίπου 30 μαθητές χρειάστηκε να νοσηλευθούν, ενώ οι υπόλοιποι ακολούθησαν κατ’ οίκον θεραπεία, πρόσθεσε.

Η τοπική κυβέρνηση θα αυξήσει την εποπτεία του φορέα που παρέχει τα γεύματα, δήλωσε ο Γιάνα, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα δεν θα σταματήσει αλλά αντ’ αυτού, στους μαθητές θα προσφέρονται προς το παρόν πιο βασικά τρόφιμα, όπως ψωμί, γάλα, βραστά αυγά και φρούτα.

Μία ακόμη μαζική τροφική δηλητηρίαση που συνδέεται με το πρόγραμμα, σημειώθηκε την Τετάρτη στα Νησιά Μπανγκάι στην επαρχία Κεντρικό Σουλαουέσι, επηρεάζοντας 277 μαθητές, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διατροφής.

Ο Πρασέτιο Χάντι, εκπρόσωπος του Πραμπόβο, δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση ζήτησε συγγνώμη για «την ταυτόχρονη εμφάνιση περιστατικών σε πολλές περιοχές που, φυσικά, δεν είναι κάτι που επιθυμούσαμε ούτε κάτι σκόπιμο».