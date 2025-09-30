Ινδονησία: Κατέρρευσε σχολείο γεμάτο μαθητές - Τουλάχιστον τρεις νεκροί, δεκάδες παγιδευμένοι

Διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν δεκάδες μαθητές και εργαζόμενους από τα χαλάσματα ενός σχολικού κτιρίου που κατέρρευσε στην Ανατολική Ιάβα, στην Ινδονησία.

Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 99 νοσηλεύονται, μερικοί από αυτούς σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσαν οι αρχές την Τρίτη, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί.

Τουλάχιστον 38 άτομα, πολλά από αυτά έφηβοι, παραμένουν παγιδευμένα κάτω από τα συντρίμμια. Είχαν συγκεντρωθεί για προσευχή όταν το κτίριο κατέρρευσε τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, το διώροφο κτίριο είχε ασταθή θεμέλια και δεν μπορούσε να αντέξει το βάρος της προσθήκης δύο επιπλέον ορόφων. Τα κορίτσια προσεύχονταν σε άλλο τμήμα του κτιρίου και κατάφεραν να διαφύγουν, σύμφωνα με το Associated Press.

Οι μαθητές του σχολείου είναι ηλικίας 12 έως 17 ετών.

Πλάνα από τα τοπικά μέσα δείχνουν το κατεστραμμένο τμήμα του κτιρίου να έχει καταρρεύσει ολοκληρωτικά, με μεγάλες πλάκες σκυροδέματος να προεξέχουν.

Από τα ερείπια ακούγονται κλάματα και φωνές, ανέφεραν οι αρχές, ενώ συγγενείς έχουν κατασκηνώσει στο σχολείο όλη τη νύχτα περιμένοντας νέα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Δεκάδες διασώστες έψαχναν όλη τη νύχτα για επιζώντες, όμως η επιχείρηση απεγκλωβισμού διακόπηκε προσωρινά την Τρίτη, καθώς οι αρχές δήλωσαν ότι υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω κατάρρευσης.

Επιζώντες έφηβοι περιγράφουν την τραγική εμπειρία

Μαθητές που επέζησαν αφηγήθηκαν τις εφιαλτικές τους εμπειρίες στα τοπικά μέσα.

Ο μαθητής της Α΄ Γυμνασίου Muhammad Rijalul Qoib είπε ότι εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για προσευχή όταν άκουσαν τον ήχο από πέτρες που έπεφταν.

«Δυνάμωνε όλο και περισσότερο», είπε ο 13χρονος προσθέτοντας ότι έτρεξε αμέσως έξω.

Χτυπήθηκε από συντρίμμια της οροφής, αλλά κατάφερε να σκαρφαλώσει και να βγει από τα χαλάσματα. Ένας άλλος μαθητής, ο Sofa, είπε ότι είδε μαθητές με «πολλούς τραυματισμούς». «Υπήρχαν και κατάγματα», πρόσθεσε.

Ο επιστάτης του σχολείου KH Abdus Salam Mujib ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των μαθητών τη Δευτέρα, αποδίδοντας το περιστατικό στη «θέληση του Θεού».

Ο τοπικός δήμαρχος υποστήριξε ότι η διοίκηση του σχολείου δεν είχε λάβει άδεια για την επέκταση του κτιρίου.

