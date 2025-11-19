Ινδονησία: Εξερράγη το ηφαίστειο Σεμερού – Γιγαντιαίο νέφος στάχτης και εκκενώσεις κατοίκων

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ινδονησία μετά τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου Σεμερού στην Ανατολική Ιάβα, με ένα τεράστιο σύννεφο στάχτης να υψώνεται περίπου 2 χιλιόμετρα πάνω από την κορυφή του βουνού και να καλύπτει τον ουρανό της περιοχής. Οι αρχές προχώρησαν σε άμεσες προειδοποιήσεις, καλώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να απομακρυνθούν από την επικίνδυνη ζώνη.

Το ηφαίστειο, που βρίσκεται στα σύνορα των περιοχών Lumajang και Malang, εξερράγη στις 6:11 το πρωί (τοπική ώρα) της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου. Με πάνω από 3.600 μέτρα υψόμετρο, το Σεμερού είναι το υψηλότερο σημείο της Ιάβας και ένα από τα περίπου 130 ενεργά ηφαίστεια της Ινδονησίας. Παρόμοια έκρηξη το 2021 είχε κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 57 ανθρώπους.

Η στάχτη που εκτοξεύτηκε στην ατμόσφαιρα επηρέασε και τις πτήσεις στην περιοχή, με το Κέντρο Ενημέρωσης για Ηφαιστειακή Τέφρα (VAAC) της Αυστραλίας να εκδίδει κόκκινο συναγερμό για την αεροπλοΐα. Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να κρατούν απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων από τις επικίνδυνες ζώνες λόγω του κινδύνου από καυτά νέφη και πιθανές ροές λάβας.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τις εκρηκτικές στιγμές και το εντυπωσιακό, αλλά επικίνδυνο νέφος που κατηφόρισε από το βουνό. Τα φαινόμενα αυτά είναι συχνά στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου η έντονη ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα αποτελεί μόνιμη απειλή – ειδικά για την αεροπλοΐα, καθώς η τέφρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στους κινητήρες των αεροσκαφών.

