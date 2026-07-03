Ινδονησία: Αυτονομιστές αντάρτες λένε ότι σκότωσαν Αμερικανό πιλότο και έκαψαν το αεροσκάφος του

Αυτονομιστές αντάρτες στη Δυτική Παπούα ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν Αμερικανό πιλότο και έβαλαν φωτιά στο αεροσκάφος του, μετά την προσγείωσή του στην ορεινή επαρχία Highland Papua της Ινδονησίας.

Ο Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης της Δυτικής Παπούα, γνωστός ως TPNPB, ανέφερε ότι σκότωσε τον Νίκολας Φ. Γκοσελίν την Πέμπτη, υποστηρίζοντας ότι πολιτικά αεροσκάφη χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά Ινδονήσιων στρατιωτών και εφοδίων στην περιοχή. Σύμφωνα με την οργάνωση, η επίθεση είχε στόχο να στείλει «μήνυμα».

Οι ινδονησιακές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το αεροσκάφος βρέθηκε καμένο σε αεροδρόμιο στην περιοχή Γιαχουκίμο, ωστόσο ανέφεραν ότι δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί τι συνέβη στον πιλότο και στους επτά επιβάτες που επέβαιναν στην πτήση.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά σύγκρουση ανάμεσα στην ινδονησιακή κυβέρνηση και τους αυτόχθονες πληθυσμούς της Δυτικής Παπούα, οι οποίοι διεκδικούν ανεξαρτησία για την πλούσια σε φυσικούς πόρους περιοχή.

Ινδονησία: Το αεροσκάφος βρέθηκε καμένο

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδονησίας, δεν είχαν αναφερθεί προβλήματα ασφαλείας κατά την προσέγγιση του αεροσκάφους για προσγείωση. Η επικοινωνία, ωστόσο, χάθηκε λίγο μετά την προσγείωση.

Η ίδια υπηρεσία ανέφερε ότι οι πρώτες πληροφορίες, που προήλθαν από τον διευθυντή του αεροδρομίου από όπου είχε απογειωθεί η πτήση, κάνουν λόγο για θάνατο του πιλότου. Η αιτία του περιστατικού, πάντως, παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Ο Γιουσούφ Σουτέτζο, εκπρόσωπος των κοινών επιχειρήσεων αστυνομίας και στρατού στην Ινδονησία, δήλωσε ότι δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιώσει εάν το αεροσκάφος δέχθηκε επίθεση από αντάρτες ούτε τι έχει συμβεί στους επιβαίνοντες.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τζακάρτα και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχουν κληθεί να σχολιάσουν την υπόθεση.

Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος του TPNPB, Σέμπι Σάμπομ, υποστήριξε ότι η οργάνωση έχει απαγορεύσει όλες τις πτήσεις στην αμφισβητούμενη περιοχή, επειδή, όπως ισχυρίζεται, πολιτικά αεροσκάφη χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ινδονησίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αντάρτες άνοιξαν πυρ και έκαψαν το αεροσκάφος επειδή παραβίασε το τελεσίγραφο της οργάνωσης. Προειδοποίησε επίσης ότι το TPNPB είναι έτοιμο να πυροβολήσει οποιοδήποτε πολιτικό αεροσκάφος στην Παπούα, εφόσον θεωρήσει ότι μεταφέρει στρατιώτες ή στρατιωτικό υλικό για τις ινδονησιακές δυνάμεις.

Ο Σάμπομ είπε ακόμη ότι, εάν οι ινδονησιακές αρχές θέλουν να παραλάβουν τη σορό του πιλότου, θα πρέπει να το κάνουν χωρίς να φέρουν στην περιοχή στρατιωτικές ή αστυνομικές δυνάμεις.

Η σύγκρουση στη Δυτική Παπούα

Η σύγκρουση στη Δυτική Παπούα κρατά δεκαετίες. Η περιοχή ενσωματώθηκε στην Ινδονησία το 1969, όμως αυτονομιστικές οργανώσεις αμφισβητούν τη διαδικασία και ζητούν ανεξαρτησία, καταγγέλλοντας θανάτους αμάχων και μαζικούς εκτοπισμούς.

Ο Σάμπομ κάλεσε επίσης την κυβέρνηση της Ινδονησίας να ανοίξει διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύγκρουσης.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους για πιλότους και αεροπορικά πληρώματα που επιχειρούν σε απομονωμένες περιοχές της Παπούα, όπου η πρόσβαση γίνεται συχνά μόνο αεροπορικώς.

Το 2024, πιλότος από τη Νέα Ζηλανδία απελευθερώθηκε έπειτα από 19 μήνες αιχμαλωσίας από την ίδια οργάνωση, ύστερα από μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε αξιωματούχους στην Τζακάρτα και στο Ουέλινγκτον.

Έναν μήνα νωρίτερα, ένοπλοι του TPNPB είχαν σκοτώσει ακόμη έναν Νεοζηλανδό, τον πιλότο ελικοπτέρου Γκλεν Μάλκολμ Κόνινγκ, ο οποίος πυροβολήθηκε λίγο μετά την προσγείωσή του σε απομακρυσμένο χωριό.

Με πληροφορίες από BBC