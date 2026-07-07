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Ινδία: Ζητά από τη Meta να αφαιρέσει διαφημίσεις με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο Instagram

Η εξέλιξη έρχεται μετά από έρευνα του BBC Eye, η οποία διαπίστωσε ότι το Instagram προέβαλλε επί πληρωμή διαφημίσεις στην Ινδία που προωθούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

The LiFO team
The LiFO team
ΙΝΔΙΑ META INSTAGRAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Η κυβέρνηση της Ινδίας ζήτησε τη Meta να απενεργοποιήσει άμεσα διαφημίσεις και σχετικό περιεχόμενο στο Instagram που προωθούν την πρόσβαση σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος.

Η εξέλιξη έρχεται μετά από έρευνα του BBC Eye, η οποία διαπίστωσε ότι το Instagram προέβαλλε επί πληρωμή διαφημίσεις στην Ινδία που προωθούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ορισμένες από τις οποίες παρέπεμπαν τους χρήστες σε κανάλια του Telegram, όπου το συγκεκριμένο υλικό προσφερόταν προς πώληση.

Η κυβέρνηση ζήτησε επίσης, εντός μίας εβδομάδας, εξηγήσεις για το πώς επιτράπηκε η προβολή διαφημίσεων που περιείχαν τέτοιο υλικό στην πλατφόρμα, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Instagram: Για «πολιτική μηδενικής ανοχής» μιλά η Meta

Η Meta δήλωσε ότι εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και ότι συνεχίζει να ενισχύει τα μέσα εντοπισμού και προστασίας της.

Το Telegram ανέφερε ότι έχει αφαιρέσει περισσότερες από 274.000 ομάδες και κανάλια που σχετίζονταν με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσα στο 2026.

«Η κυβέρνηση έχει αποστείλει αυστηρή ειδοποίηση στη Meta για την εμφάνιση υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών σε επί πληρωμή διαφημίσεις στο Instagram», δήλωσε στο BBC ανώτερος αξιωματούχος του ινδικού Υπουργείου Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής.

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι το ομοσπονδιακό υπουργείο «διέταξε το Instagram να απενεργοποιήσει όλες τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο που προωθούν ή διευκολύνουν την πρόσβαση» σε τέτοιου είδους υλικό. «Η κυβέρνηση έχει ζητήσει αναλυτικές εξηγήσεις από τη Meta εντός επτά ημερών», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ερωτηθείς για την κυβερνητική ειδοποίηση, εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι η εταιρεία εφαρμόζει «πολιτική μηδενικής ανοχής στην αναζήτηση ή κοινοποίηση» υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων.

«Χρησιμοποιούμε προηγμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για τον προληπτικό εντοπισμό περιεχομένου και ατόμων που παραβιάζουν τους κανόνες, όμως βρισκόμαστε σε διαρκή μάχη με εγκληματίες που κρύβονται ανάμεσα στους 3,5 δισεκατομμύρια χρήστες μας και προσπαθούν να παρακάμψουν τα συστήματα εντοπισμού μας», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Η κυβερνητική ειδοποίηση εκδόθηκε λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση της έρευνας του BBC Eye. Ωστόσο, ούτε η κυβέρνηση ούτε η Meta επιβεβαίωσαν αν η ειδοποίηση εκδόθηκε ειδικά ως απάντηση στο ντοκιμαντέρ του BBC.

Instagram: Τι εντόπισε το BBC σε έρευνά του

Σημειώνεται πως το BBC δημιούργησε εικονικό λογαριασμό στο Instagram στην Ινδία, αφού διαπίστωσε ότι η πλατφόρμα προωθούσε περιεχόμενο με σεξουαλικά υπονοούμενα ακόμη και όταν οι χρήστες δεν το είχαν αναζητήσει.

Ο λογαριασμός ακολούθησε 10 τέτοια προφίλ και, σε λιγότερο από μία εβδομάδα, το Instagram άρχισε να του εμφανίζει επί πληρωμή διαφημίσεις με πορνογραφικό περιεχόμενο ενηλίκων.

Λίγες ημέρες αργότερα, εμφανίστηκαν επίσης, διαφημίσεις που προωθούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ορισμένες από τις οποίες παρέπεμπαν τους χρήστες σε κανάλια του Telegram.

Στην απάντηση της προς την έρευνα του BBC, η Meta είχε δηλώσει ότι «η εκμετάλλευση παιδιών είναι ένα φρικτό έγκλημα» και ότι εργάζεται εντατικά για την καταπολέμησή του στις εφαρμογές της.

Ωστόσο, η εταιρεία χαρακτήρισε «κατηγορηματικά ανακριβή» την υπόθεση ότι εν γνώσει της και σκόπιμα στόχευε σε διαφημίσεις που περιλάμβαναν παιδιά χρήστες με ανάρμοστο ενδιαφέρον για τέτοιο υλικό, ενώ αρνήθηκε ότι έθετε τα έσοδα πάνω από την ασφάλεια.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

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