Ινδία: Θανατική ποινή σε άνδρα που έκαψε ζωντανή τη σύζυγό του επειδή «είχε σκούρο δέρμα»

Σε θανατική ποινή καταδικάστηκε ένας Ινδός άνδρας που έκαψε ζωντανή τη σύζυγό του, την οποία εξευτέλιζε επίμονα για το σκούρο χρώμα της επιδερμίδας της.

Το δικαστήριο της Ουνταϊπούρ έκρινε ότι ο κατηγορούμενος, γνωστός ως Κισαντάς, διέπραξε ένα έγκλημα που ανήκει στην κατηγορία των «σπανιότερων των σπάνιων, με τον δικαστή Ραχούλ Τσόντχαρι να κάνει λόγο για ένα «πλήγμα κατά της ανθρωπότητας».

Το έγκλημα διαπράχθηκε το βράδυ της 24ης Ιουνίου 2017. Το θύμα ήταν η 22χρονη Λάκσμι, η οποία είχε παντρευτεί τον Κισαντάς ένα χρόνο νωρίτερα. Σύμφωνα με τις καταθέσεις που πρόλαβε να δώσει πριν πεθάνει, εκείνος την εξευτέλιζε συνεχώς για το σκούρο χρώμα της επιδερμίδας της και τη φώναζε «κάλι» (σκούρα). Εκείνη τη νύχτα τής έφερε ένα μπουκάλι με καφέ υγρό, λέγοντας ότι πρόκειται για «φάρμακο» που θα άνοιγε την επιδερμίδα της. Όταν εκείνη αντέδρασε στη μυρωδιά, που έμοιαζε με οξύ, εκείνος την περιέλουσε με το υγρό και την πυρπόλησε με θυμιατό. Ενώ καιγόταν, της έριξε και την υπόλοιπη ποσότητα και έφυγε.

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους συγγενείς του κατηγορουμένου, αλλά υπέκυψε στα τραύματά της. Οι δηλώσεις της σε γιατρούς, αστυνομικούς και έναν δικαστικό λειτουργό αποτέλεσαν βασικό στοιχείο για την καταδίκη.

«Δεν πρόκειται μόνο για τη δολοφονία της Λάκσμι. Πρόκειται για ένα έγκλημα που συνταράσσει τη συνείδηση της κοινωνίας», τόνισε ο δικαστής. Ο δημόσιος κατήγορος Ντινές Παλιουάλ χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορική» και εξέφρασε την ελπίδα να λειτουργήσει ως παράδειγμα. «Αν δεν προστατεύσουμε τις κόρες μας, τότε ποιον θα προστατεύσουμε;».

Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στο ανώτατο δικαστήριο για επικύρωση της θανατικής ποινής, ενώ ο καταδικασθείς έχει περιθώριο 30 ημερών για να ασκήσει έφεση. Ο συνήγορός του υποστηρίζει ότι ο θάνατος της Λάκσμι ήταν ατύχημα και πως ο πελάτης του κατηγορήθηκε άδικα.

Η τραγωδία επανέφερε στο προσκήνιο την παγιωμένη κοινωνική προκατάληψη της Ινδίας υπέρ της λευκής επιδερμίδας. Η βιομηχανία προϊόντων λεύκανσης αποφέρει δισεκατομμύρια, ενώ στις αγγελίες γάμου οι «ανοιχτόχρωμες νύφες» εξακολουθούν να θεωρούνται πιο περιζήτητες. Κορίτσια με σκούρο δέρμα συχνά λοιδορούνται, αποκλείονται ή γίνονται στόχος βίας, ενώ το BBC έχει καταγράψει ακόμη και αυτοκτονίες γυναικών που υπέστησαν πίεση από τους συζύγους τους.

Παρά τις εκστρατείες ακτιβιστών που προσπαθούν να καταρρίψουν το στερεότυπο «όσο πιο λευκό, τόσο καλύτερο», οι προκαταλήψεις παραμένουν βαθιά ριζωμένες στην κοινωνία, με τραγικές συνέπειες στις ζωές χιλιάδων γυναικών.

