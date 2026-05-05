Ινδία: Σχέδιο για κροκόδειλους και φίδια στα σύνορα με το Μπανγκλαντές ως «αποτρεπτικά μέσα»

Σχέδιο για την τοποθέτηση κροκοδείλων και δηλητηριωδών φιδιών σε τμήματα των συνόρων με το Μπαγκλαντές εξετάζουν ινδικές αρχές, προκαλώντας αντιδράσεις από οργανώσεις δικαιωμάτων και περιβαλλοντικούς φορείς.

Η πρόταση αφορά ποτάμιες και ελώδεις περιοχές όπου οι αρχές δεν μπορούν να κατασκευάσουν φράχτη. Η συνοριακή γραμμή Ινδίας–Μπαγκλαντές ξεπερνά τα 4.000 χιλιόμετρα και περνά μέσα από δύσβατες περιοχές με ποτάμια και κατοικημένες ζώνες και από τις δύο πλευρές. Αν και η Ινδία έχει ήδη περιφράξει μεγάλο μέρος της, ορισμένα τμήματα παραμένουν ανοιχτά.

Σε εσωτερική οδηγία στις 26 Μαρτίου, η Συνοριακή Δύναμη Ασφαλείας της Ινδίας (BSF) ζήτησε από τις μονάδες της στα ανατολικά και βορειοανατολικά να εξετάσουν αν μπορεί να χρησιμοποιηθούν ερπετά σε σημεία όπου υπάρχουν ποτάμια κενά στη φύλαξη των συνόρων και να ενημερώσουν για τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν.

Η πρωτοβουλία έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία. Οργανώσεις και αναλυτές προειδοποιούν για κινδύνους τόσο για τους κατοίκους των παραμεθόριων περιοχών όσο και για το φυσικό περιβάλλον. Όπως επισημαίνει το ινδικό Υπουργείο Εσωτερικών, οι αρχές καθυστερούν να ολοκληρώσουν τον φράχτη σε ορισμένα σημεία επειδή το έδαφος πλημμυρίζει συχνά, εκκρεμούν διαδικασίες για τη χρήση γης και υπάρχουν αντιδράσεις από κατοίκους.

Αναλυτές αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα του σχεδίου, τονίζοντας ότι τα ζώα δεν μπορούν να ξεχωρίσουν αν κάποιος είναι μετανάστης ή κάτοικος της περιοχής.

Η ιδέα εντάσσεται στις διαχρονικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ινδικές αρχές στον έλεγχο των ποτάμιων συνόρων με το Μπαγκλαντές. Τα συγκεκριμένα τμήματα θεωρούνται τα πιο δύσκολα στη φύλαξη, καθώς δεν μπορούν να περιφραχθούν και αλλάζουν διαρκώς λόγω της ροής των υδάτων.

Ινδία: Αντιδράσεις για το σχέδιο με κροκοδείλους στα σύνορα

Σύμφωνα με τις αρχές, εκεί εντοπίζονται και τα μεγαλύτερα κενά στην επιτήρηση, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται περιστατικά παράτυπης διέλευσης και λαθρεμπορίου. Η πρόταση για χρήση άγριων ζώων εξετάζεται ως εναλλακτικός τρόπος αποτροπής σε αυτά τα σημεία.

Η προοπτική αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο ερευνητής Angshuman Choudhury, που ειδικεύεται στις συνοριακές περιοχές της ανατολικής Ινδίας, χαρακτήρισε το σχέδιο «παράλογο και επικίνδυνο».

«Αν απελευθερωθούν δηλητηριώδη φίδια και κροκόδειλοι, δεν θα μπορούν να ξεχωρίσουν αν πρόκειται για Μπαγκλαντεσιανό ή Ινδό», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια πρακτική που στρέφεται αδιακρίτως κατά ανθρώπων.

Μέλη της Συνοριακής Δύναμης Ασφαλείας της Ινδίας περιπολούν / Φωτ.: Getty Images

Πίσω από τη συζήτηση για το μέτρο βρίσκεται η ευρύτερη πολιτική της ινδικής κυβέρνησης στο ζήτημα της μετανάστευσης. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Narendra Modi υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι οι παράτυποι μετανάστες αποτελούν απειλή, καθώς επηρεάζουν τη δημογραφική σύνθεση της χώρας.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι η ρητορική αυτή έχει οδηγήσει σε πιέσεις εις βάρος θρησκευτικών μειονοτήτων, ιδίως των μουσουλμάνων βεγγαλικής καταγωγής στις ανατολικές και βορειοανατολικές πολιτείες. Η ιστορική διαίρεση της Βρετανικής Ινδίας το 1947 άφησε την περιοχή της Βεγγάλης μοιρασμένη μεταξύ Ινδίας και Μπαγκλαντές, με πληθυσμούς που εξακολουθούν να έχουν κοινές πολιτισμικές και οικογενειακές ρίζες και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά κατά τα οποία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας κατηγορήθηκαν ότι εξώθησαν ανθρώπους προς το Μπαγκλαντές χωρίς τυπικές διαδικασίες. Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των παράτυπων μεταναστών στη χώρα, ενώ η τελευταία απογραφή πραγματοποιήθηκε το 2011.

Ινδία: Ανησυχία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόμενου μέτρου

Παράλληλα, ειδικοί προειδοποιούν για τις περιβαλλοντικές συνέπειες που θα είχε μια τέτοια παρέμβαση. Σύμφωνα με τον Rathin Barman, στέλεχος του Wildlife Trust of India, οι κροκόδειλοι δεν αποτελούν φυσικό είδος για τις περισσότερες ποτάμιες περιοχές κατά μήκος των συνόρων με το Μπαγκλαντές.

Όπως εξηγεί, συγκεκριμένα είδη κροκοδείλων εντοπίζονται είτε στο δέλτα των Σούνταρμπανς στη Δυτική Βεγγάλη είτε σε προστατευόμενους υγροτόπους στο Άσαμ, μακριά από τις περισσότερες συνοριακές ζώνες. Η μεταφορά τους σε άλλα οικοσυστήματα ενδέχεται να αποδειχθεί καταστροφική, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην επιβιώσουν.

«Το πιθανότερο είναι να πεθάνουν σύντομα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι παρόμοιοι κίνδυνοι ισχύουν και για τα δηλητηριώδη φίδια.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η τεχνητή μεταφορά ειδών εκτός της φυσικής τους κατανομής μπορεί να διαταράξει ολόκληρη την τροφική αλυσίδα. «Αν επιβληθεί κάτι τέτοιο, θα επηρεάσει συνολικά το οικοσύστημα», σημείωσε, εκφράζοντας ανησυχία και για τα υπόλοιπα είδη που ζουν στις περιοχές αυτές.

Επιπλέον, οι ελώδεις εκτάσεις στα σύνορα πλήττονται συχνά από πλημμύρες. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δηλητηριώδη φίδια θα μπορούσαν να μετακινηθούν προς κατοικημένες περιοχές, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους κατοίκους, ιδιαίτερα για όσους εργάζονται στην αλιεία.

Ο ακτιβιστής Harsh Mander υποστήριξε ότι το μέτρο εκθέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές χωρίς να δίνει λύση στο πρόβλημα. «Τα ζώα αυτά δεν μπορούν να κάνουν αυτό που δεν μπορεί να κάνει το κράτος, να αναγνωρίσουν ποιος είναι παράτυπος μετανάστης», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι θα στραφούν εναντίον οποιουδήποτε βρεθεί στην περιοχή, ανεξαρτήτως ταυτότητας.

Με πληροφορίες από Al Jazeera