Ινδία: Προσφέρθηκε να μηδενίσει τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα αλλά ο Τραμπ λέει πως «είναι αργά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ινδία προσφέρθηκε να μειώσει τους δασμούς της σε αμερικανικά προϊόντα στο μηδέν, τη στιγμή που ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, έκανε δημόσιες εμφανίσεις αλληλεγγύης με τους ηγέτες της Κίνας και της Ρωσίας.

Καλώντας τη σχέση ΗΠΑ - Ινδίας «μονομερή», ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα του, Truth Social: «Πλέον προσφέρθηκαν να μειώσουν τους δασμούς τους στο μηδέν, αλλά είναι αργά. Έπρεπε να το είχαν κάνει εδώ και χρόνια».

Η Ινδική Πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε άμεσα στα σχόλια του Τραμπ, τα οποία έρχονται μετά την επιβολή συνολικών δασμών έως και 50% σε ινδικά προϊόντα, προκαλώντας ερωτήματα για το μέλλον των σχέσεων ΗΠΑ - Ινδίας.

Η παρατήρηση του Τραμπ έγινε ενώ ο Μόντι βρισκόταν στην Κίνα για μια σύνοδο κορυφής με περισσότερους από 20 ηγέτες μη δυτικών χωρών της Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, μιας πρωτοβουλίας που υποστηρίζεται από την Κίνα και ενισχύθηκε λόγω της παγκόσμιας επιθετικής πολιτικής δασμών του Τραμπ.

Στη σύνοδο, ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, παρουσίασε το όραμά του για μια νέα παγκόσμια τάξη ασφαλείας και οικονομίας που δίνει προτεραιότητα στο «Παγκόσμιο Νότο», σε άμεση πρόκληση προς τις ΗΠΑ.

Η σχέση ΗΠΑ - Ινδίας έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, και κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, λόγω κοινών ανησυχιών για την αυξανόμενη δύναμη της Κίνας, αλλά ο Τραμπ απείλησε με δασμούς την Ινδία αφού αρνήθηκε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, παραβλέποντας τις προσπάθειες του Τραμπ να τερματιστεί ο πόλεμος της Μόσχας στην Ουκρανία.

Στην Κίνα, σε μια εικόνα που σχεδιάστηκε για να δείξει αλληλεγγύη, ο Πούτιν και ο Μόντι εμφανίστηκαν να κρατιούνται χέρι-χέρι καθώς περπατούσαν χαρούμενοι προς τον Σι πριν ανοίξει η σύνοδος.

Βλαντιμίρ Πούτιν, Ναρέντρα Μόντι και Σι Τζινπίνγκ/Φωτογραφία: EPA

Το Πεκίνο χρησιμοποίησε τη σύνοδο για να βελτιώσει τις σχέσεις με το Νέο Δελχί. Ο Μόντι, που επισκέφθηκε την Κίνα για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια, και ο Σι συμφώνησαν την Κυριακή ότι οι χώρες τους είναι εταίροι στην ανάπτυξη και όχι αντίπαλοι, και συζήτησαν τρόπους βελτίωσης του εμπορίου.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο σχετικά με τις συναντήσεις στην Κίνα.

Με πληροφορίες από Reuters