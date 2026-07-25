Ινδία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Παιδείας - Νίκη για το κίνημα διαμαρτυρίας των νέων

Ο υπουργός Παιδείας της Ινδίας υπέβαλε την παραίτηση του το Σάββατο, δίνοντας σημαντική νίκη στους νέους διαδηλωτές που απαιτούσαν την αποχώρηση του, ώστε να αναλάβει την ευθύνη για τις διαρροές θεμάτων στις εθνικές εξετάσεις.

Η είδηση της παραίτησης του προκάλεσε ξέσπασμα πανηγυρισμών μεταξύ των συγκεντρωμένων.

«Τα καταφέραμε», δήλωσε ο Αμπχιτζίτ Ντίπκε, ιδρυτής του κόμματος Cockroach Janta Party, το οποίο ηγήθηκε των κινητοποιήσεων, μέσα σε έντονες επευφημίες στο σημείο των διαδηλώσεων, στο Τζάνταρ Μαντάρ του Νέου Δελχί.

India’s education minister Dharmendra Pradhan has resigned following weeks of student protests. pic.twitter.com/MdzXWoqJ2Z — Pop Base (@PopBase) July 25, 2026

Ινδία: Ο υπουργός ανακοίνωσε την παραίτησή του μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X

Οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις στους δρόμους που έχει γνωρίσει η Ινδία τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί σε μείζον πολιτικό ζήτημα, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, καθώς πολιτικοί ενώθηκαν με τους νέους ζητώντας την ανάληψη άμεσης δράσης.

«Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Τζάνταρ Μαντάρ και σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε να μην εκμεταλλευτούν την κατάσταση αυτή αντεθνικές δυνάμεις, απέστειλα την επιστολή παραίτησής μου στον πρωθυπουργό», έγραψε ο Νταρμέντρα Πραντάν σε ανάρτησή του.

«Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τις προσδοκίες, τα αισθήματα και τις εύλογες απαιτήσεις της νεολαίας της χώρας», πρόσθεσε.

Ο υπουργός ανακοίνωσε την παραίτησή του μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, την ώρα που η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει τις διαδηλώσεις των νέων στο Νέο Δελχί, λίγες ώρες πριν οι ηγέτες τους επρόκειτο να πραγματοποιήσουν νέο γύρο συνομιλιών με κυβερνητικούς υπουργούς.

Οι νέοι που είχαν συγκεντρωθεί στο Τζάνταρ Μαντάρ φώναζαν το σύνθημα «Jai Hind» («Νίκη στην Ινδία»), ένα από τα πλέον γνωστά πατριωτικά συνθήματα της χώρας.

Ινδία: Η αστυνομία τραυμάτισε δεκάδες φοιτητές και μαθητές σε επιθέσεις

Χιλιάδες υποστηρικτές του νεανικού κινήματος «Cockroach» διαδηλώνουν από τον Ιούνιο, ωστόσο η οργή κορυφώθηκε μετά τα επεισόδια της Δευτέρας, όταν η αστυνομία τραυμάτισε δεκάδες φοιτητές και μαθητές, πραγματοποιώντας επιθέσεις με γκλομπ και κάνοντας χρήση δακρυγόνων, προκειμένου να αποτρέψει την πορεία των διαδηλωτών προς το κοινοβούλιο.

Οι κινητοποιήσεις, στις οποίες πρωτοστατούν νέοι άνθρωποι και πυροδοτήθηκαν από τη δυσαρέσκεια για τις διαρροές θεμάτων στις εισαγωγικές εξετάσεις.

Οι ομοσπονδιακές αρχές επέβαλαν ακόμη και το Σάββατο περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ έκλεισαν την πρόσβαση σε 18 σταθμούς του μετρό, σε μία ακόμη προσπάθεια να περιορίσουν τις διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα.

Με πληροφορίες από Reuters