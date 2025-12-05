Ινδία: Παιδί 3 ετών έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του σκακιού με επίσημη βαθμολογία FIDE

Τρίχρονο παιδί από την Ινδία έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του σκακιού που αποκτά επίσημη βαθμολογία FIDE.

Ο Sarwagya Singh Kushwaha ξεπέρασε το περσινό ρεκόρ του συμπατριώτη του Anish Sarkar, ο οποίος ήταν τριών ετών, οκτώ μηνών και 19 ημερών.

Ο Kushwaha που φοιτά στο νηπιαγωγείο στην πολιτεία Μάντια Πραντές, κατέχει βαθμολογία 1.572. Για να λάβει ένας παίκτης επίσημη βαθμολογία από τη FIDE, τη Διεθνή Σκακιστική Ομοσπονδία, πρέπει να κερδίσει τουλάχιστον έναν αντίπαλο με καταχωρημένη βαθμολογία.

Η βαθμολογία (rating) αποτυπώνει τη δυναμική ενός σκακιστή βάσει των αγωνιστικών του εμφανίσεων και δεν ταυτίζεται με την παγκόσμια κατάταξη. Στο γρήγορο σκάκι (rapid chess), ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο είναι ο Magnus Carlsen με βαθμολογία 2.824.

«Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για εμάς που ο γιος μας έγινε ο νεότερος σκακιστής στον κόσμο με επίσημη βαθμολογία FIDE», δήλωσε ο πατέρας του 3χρονου Kushwaha στο ινδικό δίκτυο ETV Bharat. «Θέλουμε να φτάσει μέχρι τον τίτλο του grand master», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο μικρός Kushwaha χρειάστηκε να νικήσει τρεις παίκτες με επίσημη βαθμολογία σε τουρνουά εντός και εκτός της πολιτείας του, προκειμένου να κατακτήσει το ρεκόρ.

Η Ινδία παραμένει μια από τις ισχυρότερες δυνάμεις του παγκόσμιου σκακιού, έχοντας αναδείξει κορυφαία ονόματα όπως τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή Gukesh Dommaraju και τον πεντάκις κάτοχο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Viswanathan Anand.

Με πληροφορίες από Guardian