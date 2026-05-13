Ινδία: Ο Ναρέντρα Μόντι ξεκινά περιοδεία σε Ευρώπη και ΗΑΕ

Ο Ναρέντρα Μόντι, θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε πέντε χώρες, με σταθμούς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Ευρώπη, από τις 15 έως τις 20 Μαΐου, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η επίσκεψη του Ινδού πρωθυπουργού γίνεται καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε άνοδο των παγκόσμιων τιμών πετρελαίου και πιέζει τα συναλλαγματικά αποθέματα της Ινδίας.

Ο Μόντι θα επισκεφθεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις 15 Μαΐου και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ολλανδία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία και την Ιταλία.

Η επίσκεψη ακολουθεί τις πρόσφατες εκκλήσεις του για μέτρα λιτότητας, όπως εξοικονόμηση καυσίμων, μείωση εισαγωγών και αγορών χρυσού, καθώς και περιορισμό των ταξιδιών, λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας που επηρεάζει την οικονομία της χώρας.

Οι ινδικές μετοχές υποχώρησαν τη Δευτέρα, ενώ η ρουπία κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση της εδώ και περισσότερο από έναν μήνα, κλείνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, μετά τις δηλώσεις Μόντι για μέτρα λιτότητας.

Οι υψηλές τιμές πετρελαίου αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για την Ινδία, η οποία είναι καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, απειλώντας να αυξήσει το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, να επιβραδύνει την ανάπτυξη και να ενισχύσει τον πληθωρισμό.

Ο Μόντι και ο πρόεδρος των ΗΑΕ, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, θα ανταλλάξουν απόψεις για διμερή ζητήματα, κυρίως για τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, καθώς και για περιφερειακά και διεθνή θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας στοχεύει στην ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων της Ινδίας με τις χώρες αυτές, συνεχίζοντας τη συμφωνία εμπορίου Ινδίας–ΕΕ που είχε συμφωνηθεί νωρίτερα μέσα στο έτος.

Με πληροφορίες από Reuters