Ινδία: Νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι από τα σπίτια τους λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων και πλημμύρων

Σφοδρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες έπληξαν περιοχές της νότιας Ινδίας το Σαββατοκύριακο, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον εκτοπισμό χιλιάδων στην πολιτεία της Κεράλα.

Κατολίσθηση στην γειτονική πολιτεία της Καρνατάκα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρία άτομα, σύμφωνα με τις αρχές και δημοσιεύματα του Τύπου.

Ο αριθμός των νεκρών από τα περιστατικά που συνδέονται με τις έντονες βροχοπτώσεις αυξήθηκε στους 11 έως την Κυριακή, ενώ σχεδόν 7.700 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά και μεταφέρθηκαν σε περίπου 275 κέντρα φιλοξενίας σε ολόκληρη την Κεράλα, δήλωσε υπουργός της πολιτειακής κυβέρνησης.

Heavy flooding is happening now in Moonnani, Pala, Kottayam, Kerala, India.



video: Johnson Varkey. pic.twitter.com/NaW9Cue7Jh — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 1, 2026

Ινδία: Οι έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν επίσης στο κλείσιμο πολλών σχολείων

Ο πρωθυπουργός της Κεράλα, Β. Ντ. Σαθεεσάν, ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα συναντηθεί με αξιωματούχους των τοπικών διοικήσεων προκειμένου να εξετάσει την οργάνωση και τη λειτουργία των κέντρων φιλοξενίας. Την Κυριακή είχε δηλώσει ότι είχαν ήδη ξεκινήσει οι επιχειρήσεις καθαρισμού στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες.

Σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών της πολιτείας, τη Δευτέρα αναμένονται ισχυροί άνεμοι και μέτριες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές της Κεράλα.

Οι έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν επίσης στο κλείσιμο πολλών σχολείων σε ολόκληρη την πολιτεία, ενώ η κυβέρνηση ανέβαλε τη διεξαγωγή εξετάσεων για την πρόσληψη εκπαιδευτικών σε επίπεδο πολιτείας.

Στη γειτονική πολιτεία της Καρνατάκα, στα βόρεια της Κεράλα, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολίσθηση το Σάββατο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένα ζευγάρι και ο γιος τους, σύμφωνα με την εφημερίδα The Hindu.

📍Idar ,Sabarkantha District ,Gujarat India 🇮🇳



Heavy rainfall triggered powerful floodwaters in Idar town, Sabarkantha district, Gujarat, India, where a car was swept away by the strong current as water rushed through the area.#flooding #floods #Gujarat #climatenews pic.twitter.com/vHaRb3K6Xl — sustainme.in®️ (@sustainme_in) August 1, 2026

Με πληροφορίες από Arab News