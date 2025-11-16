Ινδία: Μία σύλληψη για τη φονική έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί

Ένας άνδρας συνελήφθη για την έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί της Ινδίας, η οποία σκότωσε οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους είκοσι, την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η Εθνική Υπηρεσία Ερευνών (NIA) δήλωσε ότι το αυτοκίνητο που εξερράγη - την οποία η κυβέρνηση χαρακτήρισε «τρομοκρατικό περιστατικό» - ήταν καταχωρημένο στο όνομα του συλληφθέντος.

Οι αρχές τον κατηγορούν ότι συνωμότησε με τον φερόμενο βομβιστή αυτοκτονίας. Ο ύποπτος ήταν κάτοικος του τμήματος του Κασμίρ που διοικείται από την Ινδία, αναφέρουν.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε σταθμό μετρό, κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα από τα πιο γνωστά ορόσημα του Δελχί.

Η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι έχει κατασχέσει και άλλο όχημα, το οποίο φέρεται να ανήκε στον βομβιστή αυτοκτονίας, για εξέταση. Μέχρι στιγμής έχουν ανακριθεί 73 μάρτυρες, συμπεριλαμβανομένων τραυματιών της έκρηξης.

Η έκρηξη έξω από το ιστορικό φρούριο ήταν η πρώτη τέτοιου είδους σε αυτήν τη βαριά φυλασσόμενη πόλη από το 2011.

Η επίθεση της Δευτέρας σημειώθηκε στις 18:52 τοπική ώρα, όταν ένα αργά κινούμενο όχημα σταμάτησε σε φανάρι σε ώρα αιχμής και στη συνέχεια εξερράγη.

Πλάνα από το σημείο έδειξαν τα απομεινάρια ενός απανθρακωμένου λευκού αυτοκινήτου και αρκετών άλλων κατεστραμμένων οχημάτων.

Φωτογραφία: EPA

Φωτογραφία: EPA

Φωτογραφία: EPA

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι χαρακτήρισε την επίθεση «συνωμοσία», και η κυβέρνησή του δεσμεύτηκε να οδηγήσει «τους δράστες, τους συνεργούς και τους χρηματοδότες» στη Δικαιοσύνη.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Ραχούλ Γκάντι, δήλωσε ότι η είδηση ήταν «εξαιρετικά οδυνηρή».

Η αστυνομία την Πέμπτη ανακοίνωσε ότι διερευνά πιθανές συνδέσεις με τις πρόσφατες συλλήψεις επτά ανδρών από τις αρχές στο Κασμίρ που διοικείται από την Ινδία.

Εξετάζονται επίσης πιθανές σύνδεσης με την πρόσφατη κατάσχεση 2.900 κιλών εκρηκτικών από προάστιο του Δελχί, ανέφερε η αστυνομία.

Το Κόκκινο Φρούριο δέχεται χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά και χτίστηκε τον 17ο αιώνα. Οι Ινδοί πρωθυπουργοί χρησιμοποιούν το μογγολικό αυτό φρούριο ως φόντο για τις ετήσιες ομιλίες της Ημέρας Ανεξαρτησίας.

Με πληροφορίες από BBC