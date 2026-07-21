Ινδία: Το κίνημα της «Κατσαρίδας» δεν δείχνει κανένα σημάδι υποχώρησης

Η Τάρου είχε έρθει αυτή τη φορά στην κινητοποίηση προετοιμασμένη. Στο ένα χέρι κρατούσε ένα πανό κατά της κυβέρνησης και στο άλλο ένα κράνος ποδηλάτου.

«Χρειαζόμαστε προστασία σε περίπτωση που η αστυνομία του Δελχί μάς ξυλοκοπήσει ξανά», είπε η 25χρονη, η οποία στεκόταν ανάμεσα στους φίλους της. «Δεν τους φοβόμαστε και δεν πρόκειται να φύγουμε, ό,τι κι αν κάνουν. Θα μείνουμε εδώ μέχρι να μας ακούσουν».

Την Τρίτη (21/7), το κέντρο του Δελχί παρέμενε γεμάτο από χιλιάδες διαδηλωτές, καθώς μια πρωτοφανής έκφραση διαμαρτυρίας απέναντι στην ισχυρή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι δεν έδειχνε κανένα σημάδι υποχώρησης.

Μόλις 24 ώρες νωρίτερα, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι είχαν βγει στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι. Μεγάλο μέρος τους ήταν έφηβοι και νέοι περίπου 20 ετών, οι οποίοι είχαν κινητοποιηθεί από ένα νέο, νεανικό πολιτικό κίνημα που αυτοαποκαλείται «Κόμμα της Κατσαρίδας» (Cockroach Janta Party - CJP). Το βασικό τους αίτημα ήταν η παραίτηση του υπουργού Παιδείας και η μεταρρύθμιση ενός διεφθαρμένου και προβληματικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Ο Abhijeet Dipke, ιδρυτής του πολιτικού κινήματος «Cockroach Janta Party» (CJP), βρίσκεται σε απεργία πείνας/Φωτογραφία: EPA

Ωστόσο, αυτό που ξεκίνησε ειρηνικά τη Δευτέρα - με ανθρώπους να κάνουν αέρα ο ένας στον άλλον μέσα στην αποπνικτική υγρασία, να μοιράζονται σνακ και να φωνάζουν συνθήματα - μετατράπηκε το απόγευμα σε σκηνές βίας. Η αστυνομία του Δελχί αρνήθηκε στους διαδηλωτές το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν πορεία προς το κοινοβούλιο και περιόρισε το αυξανόμενο πλήθος σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Το διαδίκτυο διακόπηκε και στήθηκαν οδοφράγματα σε όλη την πρωτεύουσα. Και τότε ήρθαν τα αστυνομικά γκλομπ και τα δακρυγόνα.

Υποστηρικτές του κινήματος/Φωτογραφία: EPA

Εικόνα από τη διαδήλωση της Τρίτης (21/7)/Φωτογραφία: EPA

Εικόνα από τη διαδήλωση της Τρίτης (21/7)/Φωτογραφία: EPA

Εικόνα από τη διαδήλωση της Τρίτης (21/7)/Φωτογραφία: EPA

Η αστυνομία υποστήριξε ότι αντέδρασε σε προκλητικές ενέργειες των διαδηλωτών, όμως οι διοργανωτές και αυτόπτες μάρτυρες κατήγγειλαν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν απρόκλητες επιθέσεις, μεταξύ άλλων εναντίον γυναικών και παιδιών που βρίσκονταν στο πλήθος. Περίπου 60 άνθρωποι τραυματίστηκαν και τουλάχιστον ένας διαδηλωτής νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, διασωληνωμένος.

«Μας χτυπούσαν ανελέητα»

«Η ημέρα ξεκίνησε τόσο όμορφα, υπήρχε τόση αγάπη», είπε η Τάρου. «Όμως μετά τις 3 το μεσημέρι η αστυνομία άρχισε να μας επιτίθεται. Μας χτυπούσαν ανελέητα. Τους είδα να πλησιάζουν και να χτυπούν ανθρώπους στο κεφάλι, ενώ εκείνοι κάθονταν στο πεζοδρόμιο και δεν έκαναν τίποτα. Και μετά, καθώς τρέχαμε να φύγουμε, μας έριξαν δακρυγόνα».

Η Τάρου χαρακτήρισε την αντίδραση της αστυνομίας του Δελχί - η οποία ελέγχεται από την κεντρική κυβέρνηση - «μεγάλο λάθος». «Τώρα είμαστε περισσότερο εξοργισμένοι από ποτέ», είπε.

Την Τρίτη, η σκληρή στάση της αστυνομίας του Δελχί δεν κατάφερε να κρατήσει μακριά τους υποστηρικτές της κινητοποίησης από τον ιστορικό χώρο Τζαντάρ Μαντάρ (Jantar Mantar) στο Δελχί, ο οποίος έχει εξελιχθεί στο επίκεντρο των διαμαρτυριών του CJP τον τελευταίο μήνα. Τα πλήθη ήταν πυκνά και γεμάτα ενέργεια, καθώς φώναζαν ασταμάτητα συνθήματα κατά της κυβέρνησης Μόντι, ζητώντας την παραίτηση τόσο του υπουργού Παιδείας όσο και του πρωθυπουργού.

Κάποιοι είχαν ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα για να βρεθούν εκεί και δήλωσαν ότι σκοπεύουν να κατασκηνώσουν μέχρι η κυβέρνηση να απαντήσει στα αιτήματα των εκατομμυρίων νέων της χώρας.

«Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει: δεν πρόκειται να φύγουμε», δήλωσε 23χρονος διαδηλωτής.

Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στην Ινδία, το Κογκρέσο, εκμεταλλεύτηκε επίσης το κλίμα, ζητώντας από τον Μόντι να παραιτηθεί «για την καταστροφή του μέλλοντος της νεολαίας της Ινδίας», ενώ πραγματοποίησε τη δική του διαδήλωση στο Δελχί την Τρίτη.

Αν και το κίνημα CJP έχει επικεντρωθεί κυρίως στη λογοδοσία για τις καταστροφικές διαρροές θεμάτων εξετάσεων και στην απαίτηση παραίτησης του υπουργού Παιδείας, το κυρίαρχο συναίσθημα μετά τα επεισόδια της Δευτέρας ήταν ότι πλέον η κινητοποίηση έχει ξεπεράσει κατά πολύ ένα μόνο ζήτημα.

«Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι η κυβέρνηση να μας ακούσει»

Για ορισμένους, αυτή ήταν η στιγμή που η νεολαία της Ινδίας - περισσότεροι από 600 εκατομμύρια άνθρωποι - απέκτησε τη δική της πολιτική φωνή.

«Η αλληλεγγύη που είδα στους δρόμους χθες γέμισε την καρδιά μου», είπε η 26χρονη Kuhoo Kaushik δημιουργός περιεχομένου από το Δελχί. «Ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε η κυβέρνηση ήταν πραγματικά θλιβερός. Η αστυνομία να χτυπά παιδιά 14 ετών είναι φρικτό. Αλλά προσωπικά νιώθω ότι κάτι ξύπνησε μέσα μου. Γι’ αυτό επέστρεψα σήμερα: δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι η κυβέρνηση να μας ακούσει. Έχει γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο από την εκπαίδευση - αλλά ένα βήμα τη φορά».

Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, ο ιδρυτής του CJP, Abhijeet Dipke, δεσμεύτηκε ότι οι διαδηλώσεις θα συνεχιστούν, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα του κινήματος για να αξιοποιήσει τη δυναμική που έχει αποκτήσει.

Δίπλα στη σκηνή στον χώρο της διαμαρτυρίας, η Ratna Singh, εκπρόσωπος του CJP, δήλωσε ότι το κίνημα γνωρίζει πολύ καλά τους τρόπους με τους οποίους η κυβέρνηση Μόντι έχει καταφέρει να καταστείλει προηγούμενα κινήματα και φωνές διαφωνίας κατά τη διάρκεια των 12 χρόνων που βρίσκεται στην εξουσία.

«Όποιος προσπάθησε να μιλήσει εναντίον αυτής της κυβέρνησης αντιμετώπισε κατηγορίες για τρομοκρατία, φορολογικούς ελέγχους ή φυλάκιση, και υπάρχει πολύς φόβος», είπε. «Όμως είμαι πολύ περήφανη για το πόσοι άνθρωποι εμφανίστηκαν και βγήκαν στους δρόμους. Η αστυνομία δεν μας έδειξε κανένα έλεος - αλλά όσο βάρβαρη μεταχείριση κι αν μας επιφυλάξουν, δεν θα μας φιμώσουν».

Ενώ ένας ανώτερος κυβερνητικός υπουργός συναντήθηκε τη Δευτέρα με δύο εκπροσώπους του CJP για να συζητήσουν τα αιτήματά τους, η Σινγκ δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν είχε απαντήσει την Τρίτη και ότι «ο πρωθυπουργός παρέμεινε σιωπηλός για όσα συνέβησαν».

Με πληροφορίες από Guardian