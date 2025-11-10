Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από δέκα τραυματίστηκαν στην Ινδία, μετά από έκρηξη αυτοκινήτου το απόγευμα της Πέμπτης κοντά στο Κόκκινο Φρούριο (Red Fort), ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του Δελχί.

Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 18:52 τοπική ώρα (15:52 ώρα Ελλάδος), όταν ένα όχημα που είχε σταματήσει σε φανάρι εξερράγη, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κοντινά οχήματα και καταστήματα.

Ο αστυνομικός διευθυντής του Δελχί, Σατίς Γκόλτσα (Satish Golcha), δήλωσε ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, χωρίς να δώσει ακόμη ακριβή στοιχεία. «Η κατάσταση παρακολουθείται στενά και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με την κυβέρνηση», ανέφερε.

Ένα εμβληματικό σημείο της ινδικής πρωτεύουσας

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στη διασταύρωση Netaji Subhash Marg και Chandni Chowk Road, σε απόσταση λίγων μέτρων από την είσοδο του σταθμού μετρό Lal Quila.

Η περιοχή, στο ιστορικό κέντρο του Δελχί, βρίσκεται δίπλα στη λαϊκή αγορά Chandni Chowk, ένα από τα πιο πολυσύχναστα εμπορικά σημεία της πόλης.

Το Κόκκινο Φρούριο, κτισμένο τον 17ο αιώνα από τον αυτοκράτορα Σαχ Τζαχάν, αποτελεί σύμβολο της ινδικής ανεξαρτησίας. Κάθε χρόνο, στις 15 Αυγούστου, ο πρωθυπουργός της χώρας εκφωνεί εκεί την ομιλία για την Ημέρα Ανεξαρτησίας. Η εγγύτητα της έκρηξης σε ένα τόσο υψηλού προφίλ μνημείο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις αρχές ασφαλείας.

Φωτογραφίες και βίντεο που επαλήθευσε το BBC Verify δείχνουν φωτιά να μαίνεται στον δρόμο Netaji Subhash Marg και συντρίμμια δίπλα στην είσοδο του μετρό.

Σε άλλο υλικό φαίνεται ένα κατεστραμμένο λευκό αυτοκίνητο και ένα φυλάκιο αστυνομίας απέναντι από το σημείο της έκρηξης.

Σύμφωνα με το Reuters, τουλάχιστον έξι αυτοκίνητα και τρία ρίκσα καταστράφηκαν από τη φωτιά. Το υπουργείο Εσωτερικών της Ινδίας έχει θέσει σε συναγερμό την πρωτεύουσα αλλά και άλλες μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Βομβάη.

Η αστυνομία δήλωσε ότι τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα και ότι οι αρχές «εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα», από τεχνικό πρόβλημα έως εσκεμμένη ενέργεια.

Ειδικές ομάδες ερευνούν τα υπολείμματα του οχήματος, ενώ τα νοσοκομεία της περιοχής έχουν τεθεί σε επιφυλακή.

«Υπενθύμιση μιας βίαιης δεκαετίας»

Η έκρηξη έχει προκαλέσει ανησυχία στην πρωτεύουσα, καθώς ξυπνά μνήμες από τις αστικές βομβιστικές επιθέσεις που έπληξαν την Ινδία τη δεκαετία του 2000.

Όπως σημειώνει ο ανταποκριτής του BBC στο Δελχί, Σουτίκ Μπισουάς (Soutik Biswas), οι εκρήξεις εκείνης της περιόδου είχαν στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Το 2008, σειρά βομβιστικών επιθέσεων σε πολυσύχναστες αγορές του Δελχί, της Τζαϊπούρ, του Αχμενταμπάντ και της Μπανγκαλόρ σκότωσε περίπου 20 ανθρώπους και αποδόθηκε στην οργάνωση Indian Mujahideen, ένα δίκτυο ριζοσπαστικοποιημένων Ινδών μουσουλμάνων.

Την ίδια χρονιά, οι επιθέσεις στη Βομβάη κόστισαν τη ζωή σε 166 ανθρώπους, σηματοδοτώντας το πιο αιματηρό τρομοκρατικό χτύπημα στη σύγχρονη Ινδία.

Έκτοτε, η χώρα είχε σε μεγάλο βαθμό αποφύγει επιθέσεις μεγάλης κλίμακας στις πόλεις της.

Η σημερινή έκρηξη, σημειώνει ο Μπισουάς, είτε προκλήθηκε τυχαία είτε από ανθρώπινη ενέργεια, λειτουργεί ως υπενθύμιση μιας πιο βίαιης εποχής και έχει ήδη πυροδοτήσει εκτεταμένη κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας στο Δελχί και στα γειτονικά κρατίδια.

Με πληροφορίες από BBC