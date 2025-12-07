Ινδία: Φωτιά σε κλαμπ σκότωσε 25 ανθρώπους

Φωτιά σε δημοφιλές νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην παραλιακή περιοχή της Γκόα στην Ινδία σκότωσε 25 ανθρώπους, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Η αστυνομία αρχικά πίστευε ότι μια φιάλη αερίου στην κουζίνα του νυχτερινού κέντρου Birch είχε εκραγεί – αλλά ο επικεφαλής υπουργός της περιοχής δήλωσε την Κυριακή ότι αυτό έχει αποκλειστεί και ότι πλέον θεωρείται πως τα εσωτερικά πυροτεχνήματα προκάλεσαν τη φωτιά.

Ο χώρος, που βρίσκεται κοντά σε μια δημοφιλή παραλία, ήταν γεμάτος από κόσμο που είχαν πάει να ακούσουν έναν DJ του Μπόλιγουντ. Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας από το Δελχί και 21 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τέσσερα άτομα έχουν συλληφθεί, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή του νυχτερινού κέντρου, ενώ έχει εκδοθεί επίσης ένταλμα σύλληψης για τον ιδιοκτήτη.

Ο επικεφαλής υπουργός της Γκόα, Πραμόντ Σαουάντ, είπε σε δημοσιογράφους ότι τρία άτομα πέθαναν από εγκαύματα, ενώ οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους πέθαναν από ασφυξία. Έξι άτομα νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Την Κυριακή, ομάδες έκτακτης ανάγκης ερευνούσαν τα καμμένα συντρίμμια.

Έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, δήλωσε ο Σαουάντ, και πλήρης έκθεση για το περιστατικό θα δημοσιευθεί μέσα σε μία εβδομάδα.

«Όσοι βρεθούν υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν την αυστηρότερη ποινή σύμφωνα με τον νόμο – οποιαδήποτε αμέλεια θα αντιμετωπιστεί αυστηρά», πρόσθεσε ο δρ Σαουάντ.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, χαρακτήρισε την πυρκαγιά στη Γκόα «βαθιά θλιβερή» σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αρχικά δεν κατάλαβα τι συνέβαινε»

Η Γκόα είναι πρώην πορτογαλική αποικία στις ακτές της Αραβικής Θάλασσας. Η νυχτερινή της ζωή, οι αμμώδεις παραλίες και τα θέρετρα προσελκύουν εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο BBC ότι επικράτησαν σκηνές πανικού στη γεμάτη περιοχή νυχτερινής ζωής.

Ένας είπε ότι βρισκόταν έξω από το κλαμπ, όταν άκουσε κραυγές.

«Αρχικά δεν κατάλαβα τι συνέβαινε», είπε. «Σε λίγο έγινε σαφές ότι είχε ξεσπάσει μια τεράστια πυρκαγιά. Οι σκηνές ήταν απλώς φρικιαστικές».

Αν και η κύρια είσοδος είναι πλατιά, η διάβαση πάνω από μια μικρή λίμνη που οδηγεί στην κύρια κατασκευή είναι στενή και αυτό δυσκόλεψε τους πυροσβέστες να φτάσουν στο σημείο.

Περίπου 5,5 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν τη Γκόα στο πρώτο μισό του έτους, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, με 270.000 από αυτούς να προέρχονται από το εξωτερικό.

Μερικοί πολιτικοί της αντιπολίτευσης είπαν στο BBC ότι χρειάζονται αυστηρότεροι κανονισμοί για να αποφευχθούν τέτοιες τραγωδίες. Υποστήριξαν ότι ανοίγουν νέα κλαμπ υπερβολικά συχνά και ότι η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει πως είναι ασφαλή για το κοινό.

Η Ινδία έχει δει πολλές θανατηφόρες πυρκαγιές σε χώρους διασκέδασης τα τελευταία χρόνια.

Με πληροφορίες από BBC