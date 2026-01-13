Ινδία: Ελέφαντας έχει σκοτώσει 20 ανθρώπους μέσα σε εννέα ημέρες

Στην ανατολική Ινδία, ένας άγριος ελέφαντας έχει σκοτώσει τουλάχιστον 20 ανθρώπους μέσα σε εννέα ημέρες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί.

Οι θάνατοι καταγράφηκαν από την 1η έως τις 9 Ιανουαρίου σε δασικές περιοχές της περιφέρειας Γουέστ Σινγκμπούμ, στην πολιτεία Τζαρκχάντ, κοντά στις ζώνες Τσαϊμπάσα και Κολχάν, που ανήκουν σε ένα από τα μεγαλύτερα συμπλέγματα δάσους σαλ στην Ασία.

Οι τοπικές αρχές έχουν κινητοποιήσει πάνω από 100 δασικούς υπαλλήλους σε εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης, ενώ έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή οι κοινότητες της περιοχής. Όπως ανέφερε αρμόδιος δασικός αξιωματούχος, είναι η πρώτη φορά που μια τόσο μεγάλη ακολουθία θανάτων αποδίδεται σε έναν μόνο αρσενικό ελέφαντα. Προτεραιότητα, όπως είπε, είναι να εντοπιστεί, να συλληφθεί με ασφάλεια και να επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον.

Σύμφωνα με τις αρχές, στα θύματα περιλαμβάνεται και ένας εργαζόμενος της δασικής υπηρεσίας, ενώ έχει ανακοινωθεί οικονομική αποζημίωση για τις οικογένειες των νεκρών.

Οι περισσότερες επιθέσεις έγιναν τη νύχτα, όταν κάτοικοι φύλαγαν ρύζι που είχε αποθηκευτεί σε χωράφια και αποθήκες, μια συνηθισμένη πρακτική σε αγροτικές περιοχές της Ινδίας. Μεταξύ των θυμάτων είναι ένας 34χρονος που δέχθηκε επίθεση κοντά στο σπίτι του, την ώρα που επέστρεφε από τη δουλειά. Σε άλλο χωριό, ένας 62χρονος σκοτώθηκε ενώ επιτηρούσε το χωράφι του, ενώ λίγες ώρες αργότερα ένας 42χρονος από γειτονικό οικισμό ποδοπατήθηκε στον ύπνο, καθώς κοιμόταν έξω από το σπίτι του.

Σε περιστατικό της 5ης Ιανουαρίου, ο ελέφαντας σκότωσε έναν άνδρα και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του, ηλικίας έξι και οκτώ ετών. Η σύζυγός του ανέφερε ότι κατάφερε να διαφύγει με το μικρότερο παιδί τους, που τραυματίστηκε, και πληροφορήθηκε αργότερα ότι οι υπόλοιποι είχαν χάσει τη ζωή τους.

Οι δασικές υπηρεσίες περιγράφουν το ζώο ως νεαρό και ιδιαίτερα ευκίνητο, που αλλάζει συνεχώς θέση, κυρίως τις νυχτερινές ώρες, γεγονός που δυσκολεύει τον εντοπισμό του. Στα μέτρα που έχουν ληφθεί περιλαμβάνονται προειδοποιήσεις με τύμπανα στα χωριά και οδηγίες στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τη νύχτα ή τον ύπνο σε εξωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, ο ελέφαντας μπορεί να βρίσκεται σε περίοδο ζευγαρώματος, όταν η επιθετικότητα των αρσενικών συχνά αυξάνεται. Αξιωματούχοι σημειώνουν ότι τέτοια συμπεριφορά συνήθως υποχωρεί μέσα σε δύο έως τρεις εβδομάδες. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο το ζώο να έχει απομακρυνθεί από το κοπάδι του, κάτι που ενισχύει την ανάγκη να εντοπιστεί και να επιστρέψει στη ζώνη όπου κινούνται οι υπόλοιποι ελέφαντες.

Η περιοχή αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια περιστατικά σύγκρουσης ανθρώπων και ελεφάντων, τα οποία ερευνητές συνδέουν με τη συρρίκνωση και τον κατακερματισμό των δασικών εκτάσεων, αλλά και με την αύξηση της ανθρώπινης δραστηριότητας κοντά στους διαδρόμους μετακίνησης των ζώων.

Με πληροφορίες από BBC