Ινδία: Δικηγόρος πέταξε παπούτσι στον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας, όταν δικηγόρος πέταξε το παπούτσι του προς τον πρόεδρο του σώματος, δικαστή B.R. Gavai, εξοργισμένος από προηγούμενες δηλώσεις του για τον θεό Βισνού.

Ο δικηγόρος Ρακές Κισόρ εκτόξευσε το παπούτσι του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τη Δευτέρα στο Δελχί — μια πράξη που θεωρείται στην Ινδία βαρύτατη προσβολή και σοβαρή παραβίαση ασφαλείας. Τρεις συνάδελφοί του που ήταν παρόντες επιβεβαίωσαν το περιστατικό, με έναν να αναφέρει ότι το παπούτσι «ακούμπησε τον πρόεδρο και έναν ακόμη δικαστή πριν πέσει πίσω τους».

Καθώς οι φρουροί τον απομάκρυναν, ο Κισόρ φώναξε: «Η Ινδία δεν θα ανεχθεί προσβολή του Σανάταν Ντάρμα (Ινδουισμού)», σύμφωνα με αναφορές του BBC. Ο δικηγορικός σύλλογος ανακοίνωσε λίγο αργότερα την άμεση αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματός του.

Παρά το περιστατικό, ο δικαστής Γκαβάι παρέμεινε ψύχραιμος και κάλεσε τους υπόλοιπους δικηγόρους να συνεχίσουν τα επιχειρήματά τους, όπως μετέφερε ο νομικός Ραβί Σάνκερ Τζα, αυτόπτης μάρτυρας του συμβάντος.

Ινδία: Αφορμή τα σχόλια για τον θεό Βισνού

Το επεισόδιο φαίνεται να συνδέεται με πρόσφατη δικαστική υπόθεση που είχε απορριφθεί από τριμελές συμβούλιο υπό την προεδρία του Γκαβάι. Ο δικαστής είχε τότε σχολιάσει ειρωνικά την αίτηση ανακατασκευής ενός αγάλματος δύο μέτρων του θεού Βισνού σε ναό της πολιτείας Μαντία Πραντές, λέγοντας: «Αυτό είναι καθαρά υπόθεση δημοσιότητας… Πηγαίνετε και ζητήστε από τη θεότητα να κάνει κάτι».

Η φράση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με κατηγορίες ότι ο δικαστής περιγελούσε θρησκευτικές πεποιθήσεις. Ο ίδιος αργότερα δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο PTI, ότι «σέβεται όλες τις θρησκείες».

Μιλώντας στο ειδησεογραφικό μέσο The Print λίγες ώρες μετά το περιστατικό, ο Κισόρ δήλωσε ότι «ο δικαστής όχι μόνο αρνήθηκε να αποδεχθεί την αίτηση, αλλά και περιέπαιξε τον θεό Βισνού». Είπε ακόμη πως «δεν είχε καταφέρει να κοιμηθεί από τις 16 Σεπτεμβρίου», ημέρα που ακούστηκαν τα επίμαχα σχόλια.

Πολιτικές αντιδράσεις

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι καταδίκασε το περιστατικό χαρακτηρίζοντάς το «εντελώς αποτρόπαιο» και δήλωσε ότι «προκάλεσε την οργή κάθε Ινδού πολίτη». Σύμφωνα με το PTI, ο Μόντι επικοινώνησε προσωπικά με τον δικαστή Γκαβάι και του εξέφρασε τη συμπαράστασή του.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις κατά του Κισόρ, αν και η πράξη του θεωρείται από τους Ινδούς «ύψιστη ένδειξη περιφρόνησης». Παρόμοια περιστατικά έχουν σημειωθεί και αλλού, με πιο χαρακτηρηστικό το συμβάν του 2008, όταν ένας Ιρακινός δημοσιογράφος πέταξε το παπούτσι του στον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους. Επίσης, νωρίτερα φέτος ένα παπούτσι είχε εκτοξευθεί εναντίον του προέδρου της Κένυας Ουίλιαμ Ρούτο σε προεκλογική συγκέντρωση.

Με πληροφορίες από BBC