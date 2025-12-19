Ινδία: Δεκάδες παιδιά με θαλασσαιμία διαγνώστηκαν θετικά στον ιό HIV μετά από μεταγγίσεις αίματος

Δεκάδες παιδιά με θαλασσαιμία στην Ινδία βρέθηκαν θετικά στον HIV.

Οι γονείς τους μιλώντας στο BBC δηλώνουν συντετριμμένοι, καθώς οι σωτήριες μεταγγίσεις αίματος για την αντιμετώπιση της θαλασσαιμίας, οδήγησαν τα παιδιά τους στο να βρεθούν θετικά στον ιό HIV, φέρνοντάς τα αντιμέτωπα με σοβαρή ασθένεια, κοινωνικό στίγμα και αβεβαιότητα.

Η θαλασσαιμία είναι μια κληρονομική διαταραχή του αίματος που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις για να μείνουν στη ζωή. Την Τετάρτη, οι αρχές στην κεντρική πολιτεία Μαντχια Πραντές δήλωσαν ότι πέντε παιδιά με θαλασσαιμία, ηλικίας από τριών έως 15 ετών, βρέθηκαν θετικά στον HIV, προκαλώντας ανησυχίες σχετικά με τις πρακτικές μεταγγίσεων αίματος και έχει ήδη συσταθεί επιτροπή για τη διερεύνηση των περιστατικών.

Παρόλο που οι μολύνσεις εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια τακτικών ελέγχων μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου 2025, προσέλκυσαν ευρύτερη προσοχή μετά από ρεπορτάζ των τοπικών μέσων νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

Τα περιστατικά αυτά ακολουθούν ένα παρόμοιο περιστατικό στην ανατολική πολιτεία Τζαρκχάντ, πριν από λίγες εβδομάδες, όπου πέντε παιδιά με θαλασσαιμία, όλα κάτω των οκτώ ετών, βρέθηκαν να έχουν μολυνθεί με HIV μετά από μεταγγίσεις αίματος σε κρατικό νοσοκομείο. Στην Ινδία, περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με HIV, με περίπου 66.400 νέες μολύνσεις κάθε χρόνο. Περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια λαμβάνουν συνεχώς θεραπεία σε κέντρα αντιρετροϊκής θεραπείας (ART), σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία. Το κρατικό νοσοκομείο στο Μαντχια Πραντές, όπου τα πέντε παιδιά υποβάλλονται σε θεραπεία, έχει επιβεβαιώσει ότι τα παιδιά έλαβαν μεταγγίσεις από διαφορετικά σημεία, με πολλούς δότες.

Σε μία περίπτωση, και οι δύο γονείς ενός τρίχρονου παιδιού ήταν θετικοί στον HIV, αλλά στις άλλες περιπτώσεις, οι γονείς ήταν αρνητικοί, αποκλείοντας έτσι τη μετάδοση από μητέρα σε παιδί. «Μόλις εντοπίστηκαν, η θεραπεία ξεκίνησε αμέσως και συνεχίζεται. Προς το παρόν, τα παιδιά είναι σταθερά», ανέφερε ο επικεφαλής ιατρικός και υγειονομικός υπεύθυνος της Σάτνα, Μάνοτζ Σούκλα.

Κάθε μονάδα αίματος που εκδίδεται από την τράπεζα αίματος του νοσοκομείου ελέγχεται σύμφωνα με το κυβερνητικό πρωτόκολλο και διατίθεται μόνο μετά από αρνητικό αποτέλεσμα, δήλωσε ο δρ. Σούκλα. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις, δότες που βρίσκονται στα αρχικά στάδια της λοίμωξης από HIV μπορεί να μην εντοπιστούν κατά τους πρώτους ελέγχους, αλλά να βρεθούν θετικοί αργότερα, προσθέτει.

Ωστόσο, τα περιστατικά παιδιών με θαλασσαιμία που μολύνονται από HIV κατά τη διάρκεια θεραπείας δεν είναι νέα στην Ινδία.

Τον Οκτώβριο, μετά από παρόμοια περιστατικά στην Τζαρκχάντ, οι αρχές ανέστειλαν εργαστηριακό βοηθό, τον γιατρό υπεύθυνο της μονάδας HIV και τον κύριο χειρουργό του κρατικού νοσοκομείου, ενώ το 2011, οι αρχές στο Γκουτζαράτ ξεκίνησαν έρευνα αφού 23 παιδιά με θαλασσαιμία διαγνώστηκαν θετικά στον HIV μετά από τακτικές μεταγγίσεις σε δημόσιο νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από BBC