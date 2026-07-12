«Ημέρα της Βαστίλης»: Παρέλαση ενότητας για την Ουκρανία με 25 ηγέτες του «Συνασπισμού των Προθύμων»

Τουλάχιστον 25 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αναμένεται να συναντηθούν τη Δευτέρα στο Παρίσι, με βασικό θέμα τη συνέχιση της στρατιωτικής και πολιτικής στήριξης προς την Ουκρανία. Η σύνοδος του «Συνασπισμού των Προθύμων» πραγματοποιείται την παραμονή της 14ης Ιουλίου, της εθνικής εορτής της Γαλλίας, η οποία συνδέεται με την κατάληψη της Βαστίλης το 1789 και τη Γαλλική Επανάσταση.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε στο Παρίσι και συντονίζεται από κοινού από τη Γαλλία και τη Βρετανία. Στον συνασπισμό συμμετέχουν πλέον 37 χώρες, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Η Μολδαβία και η Βόρεια Μακεδονία θα λάβουν μέρος για πρώτη φορά στη συνάντηση της Δευτέρας.

Οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στο Μέγαρο των Απομάχων, με τη γαλλική προεδρία να επιδιώκει να ενισχύσει το μήνυμα ενότητας προς το Κίεβο. Σύμβουλος του Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι οι δυτικοί σύμμαχοι θέλουν να καταστήσουν σαφές στη Μόσχα πως δεν μπορεί να βασίζεται στην κόπωση από τον πόλεμο για να αποδυναμωθεί η στήριξη προς την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα τόσο τη Δευτέρα όσο και την Τρίτη.

Στο επίκεντρο της συνόδου θα βρεθεί η ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας. Οι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τα αμερικανικά σχέδια για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία με άδεια των ΗΠΑ, καθώς και τη δημιουργία συστήματος προστασίας από βαλλιστικούς πυραύλους.

Παράλληλα, θα εξεταστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να δοθούν στην Ουκρανία σε περίπτωση μελλοντικής εκεχειρίας. Η γαλλική προεδρία αναφέρει ότι υπάρχει έτοιμο σχέδιο για την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης μακριά από τη γραμμή του μετώπου. Οι λεπτομέρειες, πάντως, μπορεί να αλλάξουν, καθώς μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών εξακολουθεί να φαίνεται μακρινή.

Οι εγγυήσεις δεν θα περιορίζονταν στην παρουσία στρατευμάτων. Θα στηρίζονταν επίσης σε διμερείς συμφωνίες με νομική ισχύ και στη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών στην επιτήρηση μιας πιθανής κατάπαυσης του πυρός.

Η Ουκρανία στην παρέλαση της 14ης Ιουλίου

Η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί μία ημέρα πριν από τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της Γαλλίας. Φέτος, η τελετή θα έχει έντονο ευρωπαϊκό και ουκρανικό χαρακτήρα, με τη συμμετοχή εκατοντάδων στρατιωτικών από χώρες που στηρίζουν το Κίεβο.

Σύμφωνα με το Ελιζέ, στην παρέλαση θα πάρουν μέρος σχεδόν 6.800 στρατιωτικοί, αριθμός αυξημένος κατά 15% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Περισσότερα θα είναι επίσης τα στρατιωτικά οχήματα και τα αεροσκάφη, με τη συμμετοχή τους να αυξάνεται περίπου κατά 30%.

Σχεδόν 500 στρατιωτικοί από κράτη του «Συνασπισμού των Προθύμων» αναμένεται να τεθούν επικεφαλής της παρέλασης, σε μια συμβολική επίδειξη κοινής στήριξης προς την Ουκρανία.

Στο εναέριο σκέλος θα συμμετάσχει το ακροβατικό σμήνος της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας, μαζί με δύο μαχητικά Mirage στα οποία θα βρίσκονται Ουκρανοί συγκυβερνήτες που εκπαιδεύτηκαν στη Γαλλία.

Αεροσκάφη αναμένεται να στείλουν επίσης η Γερμανία, η Βρετανία, η Κροατία, η Δανία, η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Νορβηγία, η Πολωνία και η Σουηδία.

Με πληροφορίες από Euronews